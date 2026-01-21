تسريب صور سيارة كيا نيرو 2027 الجديدة.. شاهد

كشفت شركة كيا النقاب عن النسخة المحدثة من طراز “نيرو” لعام 2027 في كوريا الجنوبية، والتي تظهر بوضوح سعي العلامة الكورية لتوحيد لغة التصميم بين سيارات الاحتراق الداخلي وسياراتها الكهربائية الرائدة مثل (EV3) و(EV5).

ويأتي هذا التحديث ليعيد الحيوية لواحد من أهم طرازات كيا في فئة الكروس أوفر المدمجة، مؤكدًا أن الشركة لا تزال تولي اهتمامًا كبيرًا بمحركات الهجين والاحتراق رغم تركيزها المتصاعد على قطاع الكهرباء بشكل مذهل.

تحديثات الواجهة الأمامية في كيا نيرو

حصلت كيا نيرو 2027 على مقدمة معاد تصميمها بالكامل تخلت عن الشبك التقليدي لتتبنى مظهرًا "خاليًا من الشبك" يحاكي الطرازات الكهربائية الصرفة.

وتبرز في الواجهة أضواء نهارية (DRL) تأخذ شكل "عظمة الترقوة"، وهي لمسة جمالية تمنح السيارة مظهرًا مستقبليًا.

كما زودت السيارة بعجلات رياضية جديدة مقاس 18 بوصة، مما يعزز من حضورها على الطريق ويمنحها طابعًا أكثر حداثة وتطورًا.

لم تقتصر التعديلات على المقدمة فقط، بل شملت الجزء الخلفي الذي شهد إعادة تصميم غطاء الصندوق ليصبح أكثر انسيابية، حيث تم نقل لوحة الترخيص من باب الصندوق إلى المصد الخلفي، وهو أسلوب مشابه لما رأيناه في طراز "سبورتج" الأحدث.

كما أضافت كيا لوحة سوداء جديدة تعكس شكل "البوميرانج" للمصابيح الخلفية، مما يخلق تناسقًا بصريًّا فريدًا يميز هذا الموديل عن الأجيال السابقة بشكل فعال.

مواصفات كيا نيرو الفنية

تستمر كيا نيرو 2027 في تقديم خيارات متنوعة لمنظومات الدفع لتلبي احتياجات مختلف الأسواق؛ حيث تتوفر بمحرك هجين سعة 1.6 لتر يولد قوة 141 حصانًا، بالإضافة إلى نسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV) بقوة 183 حصانًا.

كما تتوفر في بعض الأسواق كنسخة كهربائية بالكامل (EV) تولد قوة 204 أحصنة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 407 كم في الشحنة الواحدة، مما يجعلها خيارًا مرنًا وعصريًا.