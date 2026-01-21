قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
تسريب صور سيارة كيا نيرو 2027 الجديدة.. شاهد

كيا نيرو
كيا نيرو
عزة عاطف

كشفت شركة كيا النقاب عن النسخة المحدثة من طراز “نيرو” لعام 2027 في كوريا الجنوبية، والتي تظهر بوضوح سعي العلامة الكورية لتوحيد لغة التصميم بين سيارات الاحتراق الداخلي وسياراتها الكهربائية الرائدة مثل (EV3) و(EV5). 

ويأتي هذا التحديث ليعيد الحيوية لواحد من أهم طرازات كيا في فئة الكروس أوفر المدمجة، مؤكدًا أن الشركة لا تزال تولي اهتمامًا كبيرًا بمحركات الهجين والاحتراق رغم تركيزها المتصاعد على قطاع الكهرباء بشكل مذهل.

تحديثات الواجهة الأمامية في كيا نيرو

حصلت كيا نيرو 2027 على مقدمة معاد تصميمها بالكامل تخلت عن الشبك التقليدي لتتبنى مظهرًا "خاليًا من الشبك" يحاكي الطرازات الكهربائية الصرفة. 

وتبرز في الواجهة أضواء نهارية (DRL) تأخذ شكل "عظمة الترقوة"، وهي لمسة جمالية تمنح السيارة مظهرًا مستقبليًا. 

كما زودت السيارة بعجلات رياضية جديدة مقاس 18 بوصة، مما يعزز من حضورها على الطريق ويمنحها طابعًا أكثر حداثة وتطورًا.

لم تقتصر التعديلات على المقدمة فقط، بل شملت الجزء الخلفي الذي شهد إعادة تصميم غطاء الصندوق ليصبح أكثر انسيابية، حيث تم نقل لوحة الترخيص من باب الصندوق إلى المصد الخلفي، وهو أسلوب مشابه لما رأيناه في طراز "سبورتج" الأحدث. 

كما أضافت كيا لوحة سوداء جديدة تعكس شكل "البوميرانج" للمصابيح الخلفية، مما يخلق تناسقًا بصريًّا فريدًا يميز هذا الموديل عن الأجيال السابقة بشكل فعال.

مواصفات كيا نيرو الفنية

تستمر كيا نيرو 2027 في تقديم خيارات متنوعة لمنظومات الدفع لتلبي احتياجات مختلف الأسواق؛ حيث تتوفر بمحرك هجين سعة 1.6 لتر يولد قوة 141 حصانًا، بالإضافة إلى نسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV) بقوة 183 حصانًا. 

كما تتوفر في بعض الأسواق كنسخة كهربائية بالكامل (EV) تولد قوة 204 أحصنة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 407 كم في الشحنة الواحدة، مما يجعلها خيارًا مرنًا وعصريًا.

