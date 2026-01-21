قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو
42 % طاقة متجددة بحلول 2030.. مصر تستعرض استراتيجيتها الوطنية للطاقة
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيب ريكون 2026 تظهر لأول مرة

جيب ريكون موديل 2026
جيب ريكون موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب ريكون موديل 2026، وتنتمي ريكون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب ريكون موديل 2026

مواصفات جيب ريكون موديل 2026

زودت سيارة جيب ريكون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أسطح بلاستيكية ومطاطية متينة وعالية الجودة، وبها كونسول تحكم مركزي، وبها مسامير ذات الرؤوس النجمية كعناصر زينة يوحي بالصلابة الميكانيكية، وتم إزالة الأبواب والزجاج الجانبي والخلفي، ويوجد نفق مركزي يحتوي على مساحة تخزين سفلية واسعة، وبها صندوق أمامي Frunk تحت غطاء المحرك يتسع لحقيبة ظهر كاملة.

جيب ريكون موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جيب ريكون موديل 2026 بها، حجرة أعلى لوحة القيادة تسمح بتركيب سكة لتثبيت كاميرات التصوير، وبها نظام Uconnect 5 متطور، وبها شاشة مركزية مقاس 14.5 بوصة، وبها خرائط للطرق الوعرة وإعدادات الطاقة الكهربائية، وبها كاميرات 360 درجة مخصصة تساعد السائق على رؤية الصخور المخفية تحت زوايا السيارة.

جيب ريكون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة جيب ريكون موديل 2026، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة توفر قراءات دقيقة عن مدى البطارية والميلان الجانبي، وبها نوافذ جانبية خلفية وزجاج للباب الخلفي .

محرك جيب ريكون موديل 2026

جيب ريكون موديل 2026

تحصل سيارة جيب ريكون موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتعمل بقوة الدفع الرباعي المستمر، وتنتج قوة 600 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية، ويمكنها قطه مسافة 500 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيب ريكون موديل 2026

جيب ريكون موديل 2026

تباع سيارة جيب ريكون موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 243 ألف ريال سعودي .

نبذة عن شركة جيب المتخصصة في صناعة السيارات 

جيب ريكون موديل 2026

جيب هي علامة تجارية أمريكية شهيرة للسيارات، واشتهرت بسيارات الدفع الرباعي وقدراتها على الطرق الوعرة، وظهرت في الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وتحولت لاحقاً إلى رمز للمغامرة .

جيب ريكون موديل 2026 محرك جيب ريكون مواصفات جيب ريكون موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية سعر جيب ريكون موديل 2026 ريكون موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

المتهمين

الداخلية تكشف مفاجأة فى واقعة اقتحام شخصين يرتديان النقاب لمنزل وقتل مالكته ببولاق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

شركات التأمين تدفع لعملائها 57.2 مليار جنيه تعويضات في 11 شهرا

قطع الكهرباء

قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي بمدينة الشروق غدًا

جانب من الجولة

نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد