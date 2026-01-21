جيب ريكون 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب ريكون موديل 2026، وتنتمي ريكون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب ريكون موديل 2026

مواصفات جيب ريكون موديل 2026

زودت سيارة جيب ريكون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أسطح بلاستيكية ومطاطية متينة وعالية الجودة، وبها كونسول تحكم مركزي، وبها مسامير ذات الرؤوس النجمية كعناصر زينة يوحي بالصلابة الميكانيكية، وتم إزالة الأبواب والزجاج الجانبي والخلفي، ويوجد نفق مركزي يحتوي على مساحة تخزين سفلية واسعة، وبها صندوق أمامي Frunk تحت غطاء المحرك يتسع لحقيبة ظهر كاملة.

جيب ريكون موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جيب ريكون موديل 2026 بها، حجرة أعلى لوحة القيادة تسمح بتركيب سكة لتثبيت كاميرات التصوير، وبها نظام Uconnect 5 متطور، وبها شاشة مركزية مقاس 14.5 بوصة، وبها خرائط للطرق الوعرة وإعدادات الطاقة الكهربائية، وبها كاميرات 360 درجة مخصصة تساعد السائق على رؤية الصخور المخفية تحت زوايا السيارة.

جيب ريكون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة جيب ريكون موديل 2026، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة توفر قراءات دقيقة عن مدى البطارية والميلان الجانبي، وبها نوافذ جانبية خلفية وزجاج للباب الخلفي .

محرك جيب ريكون موديل 2026

جيب ريكون موديل 2026

تحصل سيارة جيب ريكون موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتعمل بقوة الدفع الرباعي المستمر، وتنتج قوة 600 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية، ويمكنها قطه مسافة 500 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيب ريكون موديل 2026

جيب ريكون موديل 2026

تباع سيارة جيب ريكون موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 243 ألف ريال سعودي .

نبذة عن شركة جيب المتخصصة في صناعة السيارات

جيب ريكون موديل 2026

جيب هي علامة تجارية أمريكية شهيرة للسيارات، واشتهرت بسيارات الدفع الرباعي وقدراتها على الطرق الوعرة، وظهرت في الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وتحولت لاحقاً إلى رمز للمغامرة .