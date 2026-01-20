أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع شهر يناير 2026، تحقيقًا جديدًا وموسعًا حول محركات جنرال موتورز سعة 6.2 لتر (L87 V8).

ويأتي هذا التحرك بعد تلقي 36 شكوى رسمية من مالكي سيارات خضعت بالفعل لعملية الاستدعاء السابقة، إلا أن محركاتها توقفت عن العمل فجأة مرة أخرى.

وتضع هذه الأزمة موثوقية الشركة على المحك، خاصة أن الطرازات المتضررة تشمل سيارات النخبة مثل "تاهو" و"إسكاليد"، ما يثير قلق المستهلكين.

تفاصيل المحركات المتضررة وحجم الاستدعاء

شمل التحقيق الأصلي الذي بدأ في عام 2025 ما يقرب من 597,630 مركبة من إنتاج أعوام 2021 وحتى 2024.

تكمن المشكلة الأساسية في وجود عيوب تصنيعية في "أذرع التوصيل" (Connecting Rods) و"عمود المرفق" (Crankshaft)، وهي مكونات حيوية داخل المحرك.

ويؤدي الخلل في هذه الأجزاء إلى حدوث تلف داخلي جسيم قد ينتهي بانكسار المحرك بالكامل وفقدان الدفع أثناء القيادة، ما يزيد من مخاطر الحوادث على الطرق السريعة بشكل رصين.

الحل المثير للجدل: تغيير الزيت ليس كافيًا

تزعم الدعاوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد الشركة في يناير 2026 أن الحل الذي قدمته جنرال موتورز لم يكن سوى "مسكن مؤقت".

فقد تضمن الإصلاح المقترح تغيير لزوجة الزيت من (0W-20) إلى زيت أكثر سماكة (0W-40) لتوفير حماية أكبر للمحامل الداخلية.

ويرى الخبراء والمتضررون أن هذا الإجراء لا يعالج العيب الميكانيكي الجوهري في المعادن المستخدمة، بل يؤدي فقط إلى تأخير وقوع العطل، وهو ما أكدته شكاوى الملاك الذين ماتت محركاتهم حتى بعد اتباع التوصيات الجديدة بشكل نهائي تمامًا.

الطرازات المشمولة بالتحقيق والتحذيرات

إذا كنت تمتلك أحد الطرازات التالية موديلات 2021-2024، فيجب الحذر ومراقبة أي أصوات غريبة:

شيفروليه: سيلفرادو 1500، تاهو، وسوبربان.

جي إم سي (GMC): سييرا 1500، يوكون، ويوكون XL.

كاديلاك: إسكاليد وإسكاليد ESV.

تشمل العلامات التحذيرية ظهور ضوء "فحص المحرك"، أو سماع أصوات طرق قوية من المحرك، أو حدوث اهتزازات غير طبيعية أثناء التسارع.

إن استمرار هذه المشاكل في عام 2026 قد يجبر الشركة على تغيير آلاف المحركات بالكامل، وهو إجراء سيكلف المليارات وسيعيد ترتيب المنافسة مع شركات مثل ميتسوبيشي 2026 التي تركز على الاعتمادية بشكل قياسي.