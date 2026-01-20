قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع شهر يناير 2026، تحقيقًا جديدًا وموسعًا حول محركات جنرال موتورز سعة 6.2 لتر (L87 V8). 

ويأتي هذا التحرك بعد تلقي 36 شكوى رسمية من مالكي سيارات خضعت بالفعل لعملية الاستدعاء السابقة، إلا أن محركاتها توقفت عن العمل فجأة مرة أخرى. 

وتضع هذه الأزمة موثوقية الشركة على المحك، خاصة أن الطرازات المتضررة تشمل سيارات النخبة مثل "تاهو" و"إسكاليد"، ما يثير قلق المستهلكين. 

تفاصيل المحركات المتضررة وحجم الاستدعاء

شمل التحقيق الأصلي الذي بدأ في عام 2025 ما يقرب من 597,630 مركبة من إنتاج أعوام 2021 وحتى 2024. 

تكمن المشكلة الأساسية في وجود عيوب تصنيعية في "أذرع التوصيل" (Connecting Rods) و"عمود المرفق" (Crankshaft)، وهي مكونات حيوية داخل المحرك. 

ويؤدي الخلل في هذه الأجزاء إلى حدوث تلف داخلي جسيم قد ينتهي بانكسار المحرك بالكامل وفقدان الدفع أثناء القيادة، ما يزيد من مخاطر الحوادث على الطرق السريعة بشكل رصين.

الحل المثير للجدل: تغيير الزيت ليس كافيًا

تزعم الدعاوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد الشركة في يناير 2026 أن الحل الذي قدمته جنرال موتورز لم يكن سوى "مسكن مؤقت". 

فقد تضمن الإصلاح المقترح تغيير لزوجة الزيت من (0W-20) إلى زيت أكثر سماكة (0W-40) لتوفير حماية أكبر للمحامل الداخلية. 

ويرى الخبراء والمتضررون أن هذا الإجراء لا يعالج العيب الميكانيكي الجوهري في المعادن المستخدمة، بل يؤدي فقط إلى تأخير وقوع العطل، وهو ما أكدته شكاوى الملاك الذين ماتت محركاتهم حتى بعد اتباع التوصيات الجديدة بشكل نهائي تمامًا.

الطرازات المشمولة بالتحقيق والتحذيرات

إذا كنت تمتلك أحد الطرازات التالية موديلات 2021-2024، فيجب الحذر ومراقبة أي أصوات غريبة:

  • شيفروليه: سيلفرادو 1500، تاهو، وسوبربان.
  • جي إم سي (GMC): سييرا 1500، يوكون، ويوكون XL.
  • كاديلاك: إسكاليد وإسكاليد ESV.

تشمل العلامات التحذيرية ظهور ضوء "فحص المحرك"، أو سماع أصوات طرق قوية من المحرك، أو حدوث اهتزازات غير طبيعية أثناء التسارع. 

إن استمرار هذه المشاكل في عام 2026 قد يجبر الشركة على تغيير آلاف المحركات بالكامل، وهو إجراء سيكلف المليارات وسيعيد ترتيب المنافسة مع شركات مثل ميتسوبيشي 2026 التي تركز على الاعتمادية بشكل قياسي.

جنرال موتورز استدعاء جنرال موتورز 2026 مشاكل محرك V8 عيوب محرك شيفروليه تاهو أسعار صيانة GM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

لجنة الصناعة بـ مجلس النواب

صناعة النواب توافق على منحة لتطوير صناعة السيارات الخضراء بقيمة 10مليون دولار

لجنة النقل

منحة يابانية لتوفير أحدث سفينة دعم غوص لقناة السويس.. رئيس نقل النواب: إضافة نوعية للأسطول المصري

مجلس النواب

تشريعية النواب تقر 8 اتفاقيات دولية في أول اجتماعاتها

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد