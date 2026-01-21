أحدث سيارة كهربائية من ميتسوبيشي بقوة 400 حصان

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تغيير ملامح أسطولها بالكامل، أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن تعاون استراتيجي مع العملاق التايواني “فوكسكون”، الشركة الشهيرة بتجميع هواتف آيفون، لإطلاق سيارة هاتشباك كهربائية مدمجة تعيد تعريف مفهوم الأداء في هذه الفئة.

وتمثل هذه السيارة، التي بدأت اختباراتها بالفعل في أستراليا تمهيدًا لإطلاقها في عام 2026، نقطة تحول كبرى لميتسوبيشي التي تسعى للتخلص من صورتها التقليدية وتقديم طرازات ملهمة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.

تصميم إيطالي ومنصة "فوكسترون" الرقمية

وتعتمد السيارة الجديدة، التي يُطلق عليها اسم "بريا" (Bria)، على منصة (Foxtron Model B) التي تم تطويرها بالتعاون مع استوديو التصميم الإيطالي العريق "بينينفارينا" (Pininfarina).

ويتميز التصميم الخارجي بالانسيابية الفائقة والديناميكية الهوائية التي تمنح السيارة طابعًا عصريًا.

وبفضل خبرة فوكسكون في تصنيع الإلكترونيات الدقيقة، تم تزويد السيارة بنظام معلومات وترفيه متقدم يشبه في سلاسته وتكامله أنظمة الهواتف الذكية، مما يجعل مقصورة السيارة "مركزًا رقميًا" متكاملًا يوفر تجربة مستخدم فريدة وتقنية.

أداء خارق وتسارع يضاهي السيارات الرياضية

تطرح ميتسوبيشي سيارتها الجديدة بعدة خيارات من القوة لتناسب احتياجات مختلف المستهلكين، وتأتي المواصفات الفنية كالتالي:

طرازي إليجانت وإيميرج: يعتمدان على محرك خلفي واحد بقوة 229 حصانًا، مما يتيح تسارعًا من السكون إلى 100 كم/ساعة في 6.8 ثانية.

طراز بايونير (Pioneer): وهو الفئة الرائدة التي تعمل بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 400 حصان. وبفضل هذا الأداء الخارق، يمكن للسيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم/ساعة في زمن قياسي قدره 3.9 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في منافسة مباشرة مع أقوى السيارات الرياضية الكهربائية بشكل فعال تمامًا.

البطارية والمدى الكهربائي المتوقع

زُودت سيارة ميتسوبيشي "بريا" ببطارية متطورة من ليتيم-حديد-فوسفات (LFP) بسعة 57.5 كيلوواط/ساعة، وهي تقنية تضمن عمرًا أطول للبطارية وأمانًا أعلى أثناء التشغيل.

وتوفر هذه البطارية مدى قيادة يتراوح ما بين 400 إلى 500 كم في الشحنة الواحدة (حسب معايير NEDC)، مع دعم تقنيات الشحن السريع التي تتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة، مما يجعلها خيارًا عمليًا للمسافات الطويلة والاستخدام اليومي بشكل نهائي تمامًا.

مستقبل السيارة في الأسواق العالمية والعربية

ومن المقرر أن يتم تصنيع السيارة في مصانع شركة (Yulon Motor) في تايوان، على أن يبدأ طرحها الرسمي في أسواق أستراليا ونيوزيلندا في النصف الثاني من عام 2026.

وتجري ميتسوبيشي حاليًّا دراسات موسعة لإطلاق السيارة في أسواق الشرق الأوسط، خاصة في السعودية ومصر، حيث يتزايد الطلب على السيارات الكهربائية عالية الأداء التي تجمع بين التقنية الرقمية والاعتمادية المعروفة عن العلامة اليابانية.

إن هذا المشروع يمثل رهان ميتسوبيشي الأكبر للعودة بقوة إلى منصات التتويج في عالم السيارات الكهربائية.