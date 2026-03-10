بعد زيادة البنزين.. محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة ويحذر من استغلال المواطنين

أصدر اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية قرارًا بتعديل تعريفة الركوب لوسائل المواصلات على جميع الخطوط الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة، وكذلك الخطوط الخارجية التي تربط الغربية بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى خطوط النقل الداخلي، وذلك بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، وفق الجداول المرفقة بالتعريفة المعتمدة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء القرار عقب صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 244 لسنة 2026 بتعديل أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس،في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، حيث تقرر رفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر، كما تم تعديل سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

تعريفة الأجرة

وأكد محافظ الغربية أن لجنة مختصة قامت بمراجعة مسافات خطوط السير وعدد الرحلات عند تحديد التعريفة الجديدة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين.

ووجّه المحافظ إدارة المواقف بإعلان التعريفة الجديدة وتعليقها في جميع المواقف، ووضع الملصقات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضحًا بها خط السير والأجرة المقررة وفق التعريفة الجديدة، مع تكثيف الحملات الرقابية من إدارة المواقف والمرور والتموين ورؤساء المراكز والمدن لضمان الالتزام وعدم استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رفع كفاءة الخدمات

كما أشار المحافظ إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر الواتس آب على الأرقام (01550502836 – 01550502837 – 01550502834)، أو من خلال غرفة عمليات المرور 0403454599، وغرفة عمليات المحافظة 0403341233، وإدارة المواقف 01006966983.