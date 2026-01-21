قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هوندا سيتي أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

هوندا سيتي موديل 2013
هوندا سيتي موديل 2013
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هوندا سيتي موديل 2013

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيتي موديل 2013، وتنتمي سيتي لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هوندا سيتي موديل 2013 الخارجية

هوندا سيتي موديل 2013

تمتلك سيارة هوندا سيتي موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة هوندا، وتم تثبيت شعار شركة هوندا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هوندا سيتي موديل 2013

هوندا سيتي موديل 2013

تستمد سيارة هوندا سيتي موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 273 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هوندا سيتي موديل 2013 الداخلية

هوندا سيتي موديل 2013

زودت مقصورة سيارة هوندا سيتي موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هوندا سيتي موديل 2013

هوندا سيتي موديل 2013

سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

