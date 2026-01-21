جيب ريكون 2026.. أول وحش كهربائي بالكامل بقدرات "Trail Rated"

كشفت شركة جيب الأمريكية، رسميًا عن سيارتها الجديدة كليًّا "Jeep Recon 2026"، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كهربائية بالكامل تحصل على شارة "Trail Rated" المرموقة.

وتم تصميم "ريكون" لتكون الوريث الشرعي لروح المغامرة التي يمثلها طراز "رانجلر"، ولكن بمنظومة دفع كهربائية صامتة وقوية.

وتستهدف جيب من خلال هذا الطراز عشاق الطبيعة الذين يبحثون عن الأداء الجبار دون المساس بالبيئة، لتقدم تجربة قيادة فريدة تمزج بين الهدوء والقوة المفرطة.

منظومة الأداء: قوة 650 حصانًا وتسارع يضاهي السيارات الخارقة

تعتمد جيب راكون 2026 على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 650 حصانًا وعزم دوران فوري يصل إلى 840 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط، وهو رقم يتفوق على طرازات "رانجلر" المزودة بمحركات (V8).

السيارة مزودة ببطارية سعة 100.5 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 402 كم في الشحنة الواحدة، مع نظام شحن سريع يتيح رفع مستوى البطارية من 5% إلى 80% في غضون 28 دقيقة فقط بشكل تقني ومتطور تمامًا.

تصميم أيقوني وحرية “الهواء الطلق”

حافظت جيب في طراز "ريكون" على ملامحها الأسطورية مثل الشبكة الأمامية ذات الفتحات السبع (المضاءة الآن بالكامل) والشكل الصندوقي المتين.

وتعد السيارة الوحيدة في فئتها الكهربائية التي تتيح "حرية الهواء الطلق" من خلال أبواب قابلة للإزالة بسهولة، وزجاج خلفي وجوانب خلفية يمكن فكها في دقائق معدودة دون الحاجة لأدوات معقدة.

كما تم تزويد المقصورة بمواد "Trail Ready" يدوية الصنع تتحمل الغبار والماء، بالإضافة إلى نظام (Uconnect 5) مع شاشة ضخمة مقاس 14.5 بوصة تضمن بقاء المغامرين على اتصال دائم وبشكل رصين تمامًا.

تكنولوجيا الطرق الوعرة والسلامة المتطورة

لضمان قدرتها على اجتياز أصعب التضاريس، زودت جيب سيارتها بنظام "Selec-Terrain" الحصري الذي يوفر 5 أوضاع للقيادة تشمل (الصخور، الرمال، الثلوج، الرياضي، والتلقائي).

كما تتميز السيارة بنظام قفل تفاضلي خلفي إلكتروني، ونسبة تروس (15:1) مخصصة للزحف الصخري، وارتفاع عن الأرض يبلغ 231 ملم.

وعلى صعيد الأمان، تضم السيارة أكثر من 170 ميزة سلامة قياسية، تشمل نظام مراقبة النقاط العمياء، والفرملة التلقائية لحماية المشاة، ونظام "Rough Road Cruise Control" المخصص للطرق غير الممهدة بشكل فعال.

سعر جيب راكون 2026

من المقرر أن يبدأ إنتاج جيب راكون في مطلع 2026 بمصنع تولوكا للتجميع بالمكسيك، على أن يبدأ الإطلاق الرسمي في أسواق الولايات المتحدة وكندا في الربع الأول من عام 2026، يليه توسع عالمي في الربع الأخير.

ويبدأ سعر السيارة من 65,000 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 244,000 ريال سعودي أو حوالي 3,085,000 جنيه مصري)، مع توفر فئة "Moab" حصريًّا في أمريكا الشمالية لتقديم أداء متخصص لتضاريس تلك المنطقة.