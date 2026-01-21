قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيب ريكون 2026.. أول وحش كهربائي بالكامل بقدرات "Trail Rated"

جيب راكون
جيب راكون
عزة عاطف

كشفت شركة جيب الأمريكية، رسميًا عن سيارتها الجديدة كليًّا "Jeep Recon 2026"، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كهربائية بالكامل تحصل على شارة "Trail Rated" المرموقة. 

وتم تصميم "ريكون" لتكون الوريث الشرعي لروح المغامرة التي يمثلها طراز "رانجلر"، ولكن بمنظومة دفع كهربائية صامتة وقوية. 

وتستهدف جيب من خلال هذا الطراز عشاق الطبيعة الذين يبحثون عن الأداء الجبار دون المساس بالبيئة، لتقدم تجربة قيادة فريدة تمزج بين الهدوء والقوة المفرطة.

منظومة الأداء: قوة 650 حصانًا وتسارع يضاهي السيارات الخارقة

تعتمد جيب راكون 2026 على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 650 حصانًا وعزم دوران فوري يصل إلى 840 نيوتن متر. 

وبفضل هذه القوة، تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط، وهو رقم يتفوق على طرازات "رانجلر" المزودة بمحركات (V8). 

السيارة مزودة ببطارية سعة 100.5 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 402 كم في الشحنة الواحدة، مع نظام شحن سريع يتيح رفع مستوى البطارية من 5% إلى 80% في غضون 28 دقيقة فقط بشكل تقني ومتطور تمامًا.

تصميم أيقوني وحرية “الهواء الطلق”

حافظت جيب في طراز "ريكون" على ملامحها الأسطورية مثل الشبكة الأمامية ذات الفتحات السبع (المضاءة الآن بالكامل) والشكل الصندوقي المتين. 

وتعد السيارة الوحيدة في فئتها الكهربائية التي تتيح "حرية الهواء الطلق" من خلال أبواب قابلة للإزالة بسهولة، وزجاج خلفي وجوانب خلفية يمكن فكها في دقائق معدودة دون الحاجة لأدوات معقدة. 

كما تم تزويد المقصورة بمواد "Trail Ready" يدوية الصنع تتحمل الغبار والماء، بالإضافة إلى نظام (Uconnect 5) مع شاشة ضخمة مقاس 14.5 بوصة تضمن بقاء المغامرين على اتصال دائم وبشكل رصين تمامًا.

تكنولوجيا الطرق الوعرة والسلامة المتطورة

لضمان قدرتها على اجتياز أصعب التضاريس، زودت جيب سيارتها بنظام "Selec-Terrain" الحصري الذي يوفر 5 أوضاع للقيادة تشمل (الصخور، الرمال، الثلوج، الرياضي، والتلقائي). 

كما تتميز السيارة بنظام قفل تفاضلي خلفي إلكتروني، ونسبة تروس (15:1) مخصصة للزحف الصخري، وارتفاع عن الأرض يبلغ 231 ملم. 

وعلى صعيد الأمان، تضم السيارة أكثر من 170 ميزة سلامة قياسية، تشمل نظام مراقبة النقاط العمياء، والفرملة التلقائية لحماية المشاة، ونظام "Rough Road Cruise Control" المخصص للطرق غير الممهدة بشكل فعال.

سعر جيب راكون 2026

من المقرر أن يبدأ إنتاج جيب راكون في مطلع 2026 بمصنع تولوكا للتجميع بالمكسيك، على أن يبدأ الإطلاق الرسمي في أسواق الولايات المتحدة وكندا في الربع الأول من عام 2026، يليه توسع عالمي في الربع الأخير.

ويبدأ سعر السيارة من 65,000 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 244,000 ريال سعودي أو حوالي 3,085,000 جنيه مصري)، مع توفر فئة "Moab" حصريًّا في أمريكا الشمالية لتقديم أداء متخصص لتضاريس تلك المنطقة.

جيب راكون سعر جيب راكون في السعودية سعر جيب راكون سيارات جيب الكهربائية جيب راكون للطرق الوعرة جيب راكون 2026 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

الاهلي

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

بنتايج

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد