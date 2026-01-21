مازدا تفاجئ الجميع… تأجيل سياراتها الكهربائية حتى هذا الموعد

أفادت تقارير صحفية حديثة من اليابان في مطلع عام 2026، أن شركة "مازدا" قررت تأجيل إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل تم تطويرها داخليًا (In-house) حتى عام 2029 على الأقل.

ويأتي هذا القرار بعد أن كان الموعد المستهدف سابقًا هو عام 2027، لتنضم مازدا بذلك إلى قائمة متزايدة من صانعي السيارات الذين أعادوا تقييم خططهم الكهربائية نتيجة تباطؤ الطلب العالمي على السيارات العاملة بالبطاريات فقط، مفضلين التركيز على حلول أكثر مرونة وملاءمة للمستهلك الحالي بشكل واضح تمامًا.

أسباب التأجيل: تراجع الطلب والتركيز على الهجين

وفقًا لتقارير نشرتها صحيفتي "نيكي" و"نيكان جيدوشا" اليابانيتين، فإن هذا التأخير الذي يصل لعامين على الأقل نابع من رغبة الشركة في توجيه مواردها وتطويرها نحو الطرازات الهجينة (Hybrid).

وترى مازدا أن السوق العالمي لا يزال يظهر طلبًا مرتفعًا على السيارات التي تجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والكهرباء، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية للشحن في العديد من الأسواق الحيوية.

وبالرغم من عدم صدور بيان رسمي نهائي، إلا أن المتحدث باسم الشركة ألمح إلى أن الخطط تخضع لمراجعة مستمرة بناءً على اللوائح البيئية المتغيرة واحتياجات المستهلكين.

منصة Skyactiv EV.. تقنية تنتظر النور

كان من المفترض أن تعتمد السيارة الكهربائية الجديدة على منصة "Skyactiv EV Scalable Architecture" التي كشفت عنها الشركة في عام 2021.

وهي منصة مرنة تتيح بناء فئات مختلفة من السيارات الكهربائية على نفس خط الإنتاج.

ورغم رصد نماذج اختبارية للسيارة مؤخرًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (وهي متنكرة في هياكل طرازات CX-70 وCX-90)، إلا أن العمل الفعلي على إنتاج هذه المنصة قد تم تجميده مؤقتًا لصالح تطوير محركات هجينة داخلية جديدة، وهو ما قد يجعل عام 2027 عامًا يخلو من أي إصدار كهربائي خالص من إنتاج مازدا بشكل نهائي.

في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق العلامة اليابانية التحول الكامل، ستستمر مازدا في الاعتماد على استراتيجية "الحلول المتعددة" (Multi-Solution).

ويشمل ذلك تحديث طرازات ناجحة مثل CX-5 لتشمل خيارات هجينة متطورة، بالإضافة إلى استمرار التعاون مع شركات صينية لتوفير طرازات مثل "EZ-6" في أسواق محددة.

تهدف هذه الخطوات إلى ضمان بقاء الشركة منافسة في الأسواق العالمية خلال عام 2026 وما بعده، مع الحفاظ على بصمتها الفريدة في متعة القيادة التي تميزها عن المنافسين.