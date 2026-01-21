قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منها سبارك وأرونا.. سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه سبارك، وام جى وان، وسيات ارونا، ومرسيدس B 200 ، ومازدا Cx 3 .

مازدا Cx 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 144 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة مازدا Cx 3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 360 ألف جنيه .

مرسيدس B 200 موديل 2026

قوة سيارة مرسيدس B 200 موديل 2026 تصل إلي 163 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة مرسيدس B 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 350 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2026

عزم دوران سيارة سيات ارونا موديل 2026 يصل إلي 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 289 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2026

تتسارع سيارة ام جى وان موديل 2026 منن وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها قوة 181 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تأتى سيارة ام جى وان موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 299 ألف جنيه .

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 ببطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 360 كم/ساعة، وبها قوة 101 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تقدم سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

