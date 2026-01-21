سكوتر كهربائي قوي من شاومي مع ميزة تتبع مدمجة

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق Electric Scooter 6 Lite، والذي يعد أرخص سكوتر كهربائي ضمن سلسلة Electric Scooter 6 الجديدة، ليأتي في مرتبة أقل من طرازي Scooter 6 وScooter 6 Max، مع تركيز واضح على تلبية احتياجات التنقل القصير داخل المدن.

مواصفات سكوتر شاومي Electric Scooter 6 Lite

ويعتمد السكوتر الكهربائي الجديد من شاومي على محرك بدون فرش بتقنية Hall-effect، بقدرة تشغيل مستمرة تبلغ 300 واط، مع قدرة قصوى تصل إلى 500 واط، وتبلغ سرعته القصوى 25 كيلومترا في الساعة، مع قدرة على صعود المنحدرات بزاوية تصل إلى 15%.

أما البطارية، فهي من نوع ليثيوم ثلاثي بقدرة 216 واط في الساعة، وتوفر مدى يصل إلى 25 كيلومترا في وضع القيادة القياسي بسرعة 15 كم/س، أو نحو 20 كيلومترا عند استخدام وضع السرعة الرياضية بكامل الأداء.

وللتعامل مع الطرق غير المستوية؛ زودت شاومي السكوتر بنظام تعليق أمامي مزدوج النوابض بارتفاع 25 مم، إلى جانب إطارات هوائية بقياس 10 بوصات.

سكوتر شاومي Electric Scooter 6 Lite

ويعتمد نظام الكبح على مكبح طبلي أمامي، مع نظام E-ABS خلفي لتعزيز الأمان، كما يأتي اسكوتر شاومي بمصباح أمامي بقدرة 2.5 واط يضيء لمسافة تصل إلى 15 مترا، إضافة إلى ضوء خلفي يومض تلقائيا عند الكبح.

ويوفر Electric Scooter 6 Lite ثلاثة أوضاع للسرعة تشمل وضع المشاة بسرعة 6 كم/س، والوضع القياسي بسرعة 15 كم/س، والوضع الرياضي بسرعة 25 كم/س.

وتعرض الشاشة المثبتة بين المقودين معلومات أساسية مثل السرعة، وضع القيادة، ومستوى البطارية، كما يمكن ربط السكوتر بتطبيق Xiaomi Home لمتابعة المدى المتبقي، حالة البطارية، سجل الرحلات، ضغط الإطارات، قفل المحرك عن بعد، وضبط نظام استعادة الطاقة.

ويأتي هيكل السكوتر مصنوعا من فولاذ كربوني عالي المتانة، قادر على تحمل وزن يصل إلى 100 كجم، بينما يبلغ وزن السكوتر نفسه 18.1 كجم، وهو مناسب لمستخدمين بطول يتراوح بين 140 و200 سم، وأعمار من 16 إلى 50 عاما.

وعلى صعيد مقاومة الماء، يتمتع السكوتر بمعيار IPX4 لجسم الجهاز، وIPX6 للبطارية، أما عند الطي، فتبلغ أبعاده 1140 × 512 × 555 ملم، ما يجعله عمليا للتخزين والنقل.

وحتى الآن، لم تكشف شاومي عن السعر الرسمي لـ Electric Scooter 6 Lite، ما يترك باب التوقعات مفتوحا حول مدى تنافسيته في فئة السكوترات الكهربائية الاقتصادية.