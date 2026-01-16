شاومي تكشف عن Redmi Buds 8 Lite.. إيربودز بمواصفات متقدمة وسعر اقتصادي

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، رسميا سماعات Redmi Buds 8 Lite عالميا بالتزامن مع سلسلة Redmi Note 15، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن خيارات صوتية عالية الجودة بأسعار معقولة، مع مزايا عادة ما تتوفر في الطرازات الفاخرة.

مواصفات سماعات Redmi Buds 8 Lite

تدعم سماعات Redmi Buds 8 Lite ميزة إلغاء الضوضاء النشط الهجين حتى 42 ديسيبل، مما يقلل من الأصوات منخفضة التردد مثل ضوضاء المرور والمترو ومكيفات الهواء.

كما تعتمد على نظام ميكروفون مزدوج مدعوم بخوارزمية ENC القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح المكالمات، من خلال فصل صوت المستخدم عن الضوضاء الخلفية وضمان استقرار المكالمات حتى في البيئات المزدحمة.

تحتوي كل سماعة على مشغل ديناميكي بقطر 12.4 ملم مع غشاء من التيتانيوم، والذي وفقا لشركة شاومي يعزز جودة الصوت عبر جميع الترددات، من الباس العميق إلى الأصوات العالية الدقيقة، تدعم السماعات ترميزات SBC وAAC وتعمل مع كل من منصتي أندرويد وiOS.

فيما يتعلق بعمر البطارية، توفر السماعات حتى 8 ساعات من التشغيل المتواصل بالشحنة الواحدة، بينما يمد علبة الشحن إجمالي وقت الاستماع إلى 36 ساعة، كما تدعم ميزة الشحن السريع، حيث تمنح 10 دقائق من الشحن حوالي ساعتين من الاستخدام.

تتيح السماعات الاتصال بجهازين في وقت واحد، ويمكن للمستخدمين عبر تطبيق Xiaomi Earbuds تعديل إعدادات الصوت، التحكم باللمس، إدارة تحديثات النظام، وضبط أوضاع إلغاء الضوضاء.

وزن السماعة الواحدة 4.5 جرام فقط، وتأتي مع ثلاث أحجام من نصائح السيليكون لتوفير الراحة أثناء جلسات الاستماع الطويلة، مع تصميم انسيابي منحني يقلل الضغط على الأذن. وتحمل السماعات تصنيف IP54 لمقاومة العرق والأمطار الخفيفة.

تتوفر Redmi Buds 8 Lite بالألوان الأسود، الأبيض، والأزرق، بسعر عالمي يبلغ 22.9 يورو، وبدأت المبيعات بالفعل في عدة دول.