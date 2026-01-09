قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة من شاومي.. Redmi Note 15 5G بكاميرا 108 ميجابكسل

هاتف Redmi Note 15 5G
هاتف Redmi Note 15 5G
شيماء عبد المنعم

في واحدة من أولى الإطلاقات الكبرى للهواتف الذكية خلال عام 2026، كشفت شركة شاومي الصينية رسميا عن هاتفها Redmi Note 15 5G في السوق الهندية، وذلك بعد طرحه في بعض الأسواق العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، يأتي هاتف Redmi Note 15 5G بمواصفات قوية أبرزها كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، إلى جانب شاشة AMOLED منحنية قياس 6.77 بوصة، ومعالج Snapdragon 6 Gen 3، وبطارية كبيرة بسعة 5520 مللي أمبير.

سعر ومواصفات Redmi Note 15 5G

الأداء ونظام التشغيل

يتم تشغيل هاتف Redmi Note 15 5G بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، وتؤكد شاومي أنه يوفر تحسنا بنسبة 30% في أداء المعالج و10% في أداء الرسوميات مقارنة بالجيل السابق.

ويعمل الهاتف بواجهة شاومي HyperOS 3، مع دعم ميزة HyperIsland التي توفر عناصر تفاعلية مثل الويدجت الديناميكية والنوافذ العائمة، ما يعزز تجربة الاستخدام اليومية.

هاتف Redmi Note 15 5G

الشاشة والمتانة

تتميز شاشة الهاتف المنحنية من نوع AMOLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 3200 شمعة، ما يضمن وضوحا ممتازا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

كما تدعم الشاشة تقنية Hydro Touch 2.0 للاستجابة للمس عند البلل، وتحمل شهادة TÜV Triple Eye Care لحماية العين، إضافة إلى معيار مقاومة الغبار والماء IP66، ويأتي الهاتف أيضا مع لاصق شاشة مثبت مسبقا.

هاتف Redmi Note 15 5G

الكاميرا والذكاء الاصطناعي

في قسم التصوير، يضم هاتف Redmi Note 15 5G كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب أوضاع تصوير بورتريه متعددة ودعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

ويعتمد الهاتف على مستشعر Samsung HN9 وتقنية MasterPixel التي توفر ألوانا أكثر واقعية، وتحسن الأداء في الإضاءة المنخفضة ونطاق HDR.

كما تتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي أدوات مثل AI Erase وAI Remove Reflection لتحسين الصور بعد التقاطها.

هاتف Redmi Note 15 5G

البطارية والتصميم

يعمل الهاتف ببطارية بسعة 5520 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، مع توفر الشاحن داخل العلبة.

وتدعي شاومي أن البطارية توفر حتى 1.6 يوم من الاستخدام، مع عمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات.

ويتميز الهاتف بسمك يبلغ 7.35 ملم ووزن 178 جراما، تصف شاومي الهاتف بأنه أنحف جهاز ضمن سلسلة Redmi Note حتى الآن.

الألوان والسعر

يتوفر Redmi Note 15 5G بثلاثة ألوان هي: الأسود، البنفسجي الضبابي، والأزرق الجليدي، أما الأسعار في الهند فتبدأ من 19999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات الهاتف في 9 يناير عبر الموقع الرسمي لـ شاومي ومنصات التجارة الألكترونية وقنوات البيع الأخرى.

