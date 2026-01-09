بشاشة كبيرة وبطارية لا تنتهي.. شاومي تطلق التابلت العملاق Redmi Pad 2 Pro

أطلقت شركة شاومي، مؤخرا تحديثا جديدا لسلسلة أجهزتها اللوحية في الهند، إلى جانب هواتفها الذكية، مع تقديم Redmi Pad 2 Pro، الذي يعد أكثر من مجرد تحديث عادي، بل تحول كامل في التصميم والمواصفات.

تابلت Redmi Pad 2 Pro بأداء متفوق ومعالج حديث

أجرت شاومي تحسينات كبيرة على مواصفات Redmi Pad 2 Pro، حيث استبدلت المعالج القديم بـ Snapdragon 7s Gen 4، المعالج القوي بدقة تصنيع 4 نانومتر، الذي يضمن أداء سلسا حتى مع المهام المتعددة الثقيلة.

يتميز تابلت Redmi Pad 2 Pro بشاشة ضخمة بقياس 12.1 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يجعل التمرير بين التطبيقات وتجربة الوسائط سلسة للغاية.

بينمت تتميز النسخة المزودة بزجاج Matte Glass بتقنية AG nano-texture التي تقلل الانعكاسات بنسبة تصل إلى 97%، مما يجعل قراءة المستندات أو الكتب الإلكترونية أسهل بكثير في الإضاءة القوية.

يمتاز تابلت Redmi Pad 2 Pro بنظام صوت رباعي مع تعزيز مستوى الصوت بنسبة 300%، ليقدم تجربة غامرة دون الحاجة للسماعات الخارجية، مثالي لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.

تابلت Redmi Pad 2 Pro

يحتوي تابلت Redmi Pad 2 Pro علي بطارية عملاقة بسعة 12000 مللي أمبير، ما يضمن أكثر من 14 ساعة تشغيل متواصل للفيديو، مع دعم الشحن العكسي السلكي بقوة 27 وات، بحيث يمكن استخدام الجهاز كـ مصدر طاقة لشحن الهاتف عند الحاجة، ومع شحن سريع بقوة 33 وات، قد تحتاج لشحن البطارية بالكامل طوال الليل.

يأتي تابلت Redmi Pad 2 Pro بواجهة HyperOS 2 المبنية على Android 15، مع وعد من شاومي بتوفير 5 سنوات من تحديثات النظام و7 سنوات من تحديثات الأمان، وهو مستوى دعم طويل غير معتاد لأجهزة ريدمي، يضاهي الأجهزة الرائدة من أبل وسامسونج.

يبدأ سعر تابلت Redmi Pad 2 Pro من 24999 روبية هندية، ويستهدف بشكل مباشر الطلاب ومحبي مشاهدة الفيديوهات لفترات طويلة دون انقطاع بسبب نفاد البطارية.