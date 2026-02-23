قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
بركة رمضان تريند «إكس» وإشادة واسعة بدعمه للحالات الإنسانية

بركه رمضان مستقبل وطن
بركه رمضان مستقبل وطن
تصدر هاشتاج "#بركه_رمضان_مستقبل_وطن" على موقع «إكس» لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة من البرنامج الذي يقدمه الفنان سامح حسين بشكل حصري على قناة dmc وبرعاية حزب مستقبل وطن.
 

الحلقة الثالثة لم تكن مجرد توزيع مساعدات، بل كانت لحظات إنسانية خالصة أعادت الأمل إلى بيوت أنهكها الغلاء والظروف الصعبة.
 

البداية كانت مع السيدة ناهد، التي فقدت زوجها وأصبحت المعيل الوحيد لثلاثة أبناء، لتفاجأ بإهدائها مبلغ 100 ألف جنيه، حيث تحولت لحظة الإعلان عن الدعم إلى مشهد مؤثر امتزجت فيه دموع الفرح بالدعاء، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل.
 

كما شهدت الحلقة لقاءً إنسانيًا مع عم جمال، الذي لم يتمالك نفسه بعد إهدائه 100 ألف جنيه، ليسجد شكرًا على الأرض في مشهد عفوي صادق لخص حجم الاحتياج وقيمة الدعم في حياة البسطاء.

ولم تتوقف اللفتات عند هذا الحد، إذ تضمنت الحلقة إهداء رحلتي عمرة لمواطنتين، تحقيقًا لأمنية طال انتظارها، إلى جانب التكفل بعلاج فتاة تحتاج إلى جراحة رباط صليبي بتكلفة 50 ألف جنيه بعد إصابة تعرضت لها في حادث، في رسالة واضحة بأن المبادرة لا تكتفي بالدعم المادي، بل تمتد لتخفيف الألم ورفع المعاناة.
 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بكثافة مع الحلقة، مؤكدين أن البرنامج نجح في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وأنه أعاد التأكيد على روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري في شهر رمضان، مشيدين بدور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

