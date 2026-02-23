بركة رمضان تريند «إكس» وإشادة واسعة بدعمه للحالات الإنسانية

تصدر هاشتاج "#بركه_رمضان_مستقبل_وطن" على موقع «إكس» لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة من البرنامج الذي يقدمه الفنان سامح حسين بشكل حصري على قناة dmc وبرعاية حزب مستقبل وطن.



الحلقة الثالثة لم تكن مجرد توزيع مساعدات، بل كانت لحظات إنسانية خالصة أعادت الأمل إلى بيوت أنهكها الغلاء والظروف الصعبة.



البداية كانت مع السيدة ناهد، التي فقدت زوجها وأصبحت المعيل الوحيد لثلاثة أبناء، لتفاجأ بإهدائها مبلغ 100 ألف جنيه، حيث تحولت لحظة الإعلان عن الدعم إلى مشهد مؤثر امتزجت فيه دموع الفرح بالدعاء، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل.



كما شهدت الحلقة لقاءً إنسانيًا مع عم جمال، الذي لم يتمالك نفسه بعد إهدائه 100 ألف جنيه، ليسجد شكرًا على الأرض في مشهد عفوي صادق لخص حجم الاحتياج وقيمة الدعم في حياة البسطاء.



ولم تتوقف اللفتات عند هذا الحد، إذ تضمنت الحلقة إهداء رحلتي عمرة لمواطنتين، تحقيقًا لأمنية طال انتظارها، إلى جانب التكفل بعلاج فتاة تحتاج إلى جراحة رباط صليبي بتكلفة 50 ألف جنيه بعد إصابة تعرضت لها في حادث، في رسالة واضحة بأن المبادرة لا تكتفي بالدعم المادي، بل تمتد لتخفيف الألم ورفع المعاناة.



رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بكثافة مع الحلقة، مؤكدين أن البرنامج نجح في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وأنه أعاد التأكيد على روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري في شهر رمضان، مشيدين بدور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.