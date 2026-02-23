رأس الأفعى الحلقة 6.. تفجير أتوبيس نقل عام لتسهيل عملية هروب محمود عزت

شهد مسلسل رأس الافعى الحلقة 6 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يكشف أحد عناصر الجماعة الإرهابية عن دور يحيى موسى أحد قيادات الجماعة، الذي كان قائد الشباب فى الجامعات فى عهد محمد مرسي مرشد الجماعة السابق كما كان له دورا بارزا فى استقطاب الشباب واقناعهم بالانضمام للجماعة فضلا عن اختيار بعضهم وتدريبهم فى الخارج.

ويتم نقل الإرهابي محمود عزت الى مكان آخر أكثر آمانا له وحتى يتحقق ذلك خطط لعملية تفجير أتوبيس نقل عام بمدينة نصر من أجل شغل قوات الأمن بالانفجار ويستطيع المرور من الكمائن المتربصة له.

مسلسل راس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.