مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الإرهابي محمود عزت يطلب وقف التعامل مع منتصر أحد شباب الجماعة

شهد مسلسل راس الافعى الحلقة 6 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يستطيع مراد “أمير كرارة” تجنيد ابن عم طه لنقل كل ما يدور داخل شباب الجماعة اليه.

بينما الأرهابي محمود عزت يقرر عدم التعامل مجددا مع منتصر “إسلام جمال” بعد ما تعرفت عليه قوات الأمن عند مداهمتها للسايبر الذى يتم من خلال ارسال خطط الإخوان الى الشباب عبر صفحات السوشيال ميديا كما يطلب بضرورة العثور على مكان اخر فى أكتوبر.

بينما الضابط حسن “أحمد غزي” يعثر على أحد عناصر الجماعة فى الهرم ويلقي القبض عليه ويقوم بالتحقيق معه حتى يعترف له ببعض الخطط والعمليات التخريبية كما حدثه عن يحيى موسى أحد قيادات الجماعة الإرهابية.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.