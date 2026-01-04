هاتف شاومي القادم يخفي مفاجآت كبيرة.. كل ما نعرفه عن Poco X8 Pro

يواصل هاتف Poco X8 Pro القادم الحصول على شهادات الاعتماد في عدة مناطق حول العالم، فقد حصل الهاتف بالفعل على موافقات من EEC في أوروبا، وBIS في الهند، وSGS، والآن حصل على اعتماد SDPPI في إندونيسيا، وعلى غرار القوائم السابقة، لم تكشف هذه الشهادة عن أي مواصفات رسمية للهاتف.

ومن المتوقع أن يكون Poco X8 Pro نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 5، الذي من المتوقع إطلاقه لاحقا هذا الشهر في الصين.

وفقا لقائمة SDPPI، يحمل الهاتف القادم رقم الموديل 2511FPC34G، ولم يتم الكشف عن الاسم التجاري النهائي للجهاز في أي من القوائم السابقة.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنه نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 5 الصيني، الذي يقال إنه يحمل رقم الموديل 2511FRT34C.

هاتف Poco X8 Pro

وبما أن هاتف Poco X7 Pro كان في الأساس نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 4 في السوق الصينية، فمن المرجح أن يتبع Poco X8 Pro استراتيجية مماثلة ويصل كنسخة جديدة من Redmi Turbo 5.

المواصفات المتوقعة لهاتف Poco X8 Pro

تشير التسريبات إلى أن هاتف Poco X8 Pro، قد يأتي بشاشة من نوع LTPS OLED بدقة 1.5K، ويعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 8500.

كما يتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع يصل إلى 100 وات، ومن الناحية البرمجية، من المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3.

توقعات تشكيلة Poco X8

تشير التقارير إلى أن بوكو قد تتجنب إطلاق نسخة قياسية من X8 هذا العام، وبدلا من ذلك قد تشمل التشكيلة نسخة Poco X8 Pro Max، والتي من المتوقع أن تكون نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 5 Pro المزود بمعالج Dimensity 9500e، والذي يتوقع أيضا أن يطلق قريبا في الصين.