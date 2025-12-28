شاومي 17 ألترا.. عملاق التصوير الجديد الذي يهدد هيمنة جوجل وسامسونج

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra، الذي يتمتع بمواصفات كاميرا قد تجعل كاميرات الهواتف الحالية تبدو أقل تطورا مقارنة به.

سعر ومواصفات شاومي 17 ألترا

يتمتع هاتف شاومي 17 ألترا بمواصفات مذهلة، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 بوصة وعدسة بفتحة f/1.67، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.4 بوصة، لكن المثير حقا هو إضافة ميزة ميكانيكية جديدة تتضمن حلقة تكبير يدوية تفعل الكاميرا تلقائيا بمجرد تدويرها.

يأتي هاتف Xiaomi 17 Ultra العادي ونسخة Leica مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة رام من نوع LPDDR5X و1 تيرابايت من تخزين UFS 4.1.

بالإضافة إلى شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، التي تصل إلى 3500 شمعة من السطوع الأقصى، بالإضافة إلى العدستين الرئيسيتين والتليفوتوغرافي، يحتوي الهاتف أيضا على كاميرا 50 ميجابكسل واسعة الزاوية وكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل.

ولن يكون عمر البطارية مشكلة، حيث يحتوي الهاتف على بطارية 6800 مللي أمبير من السيليكون-الكربون، تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

نسخة Xiaomi 17 Ultra Leica تضيف لمسات لايكا المميزة، مثل التشطيب ثنائي اللون، ورمز النقطة الحمراء في الأمام، وحواف منقوشة، بالإضافة إلى محاكاة الأفلام مثل Monopan 50 بالأبيض والأسود من Leica.

Xiaomi 17 Ultra

وبالنسبة لحلقة التكبير، تقول شاومي أن "دورانها يلغي الحاجة للنقرات المتكررة على الشاشة، ويمكنها اكتشاف التحركات الصغيرة حتى 0.03 مم"، كما يمكن إعادة برمجتها لوظائف مثل تعويض التعريض والتركيز اليدوي.

تتضمن الميزات الأخرى الفريدة لتلك النسخة نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 تحت اسم "Leica Moments"، بالإضافة إلى شريحة تشفير خاصة، واتصال ثنائي بالأقمار الصناعية.

وبالنسبة لنسخة لايكا الخاصة، يأتي الهاتف مع صندوق مخصص يتضمن غطاء عدسة، حزام، حقيبة مغناطيسية، وقطعة قماش للتنظيف تحمل شعار Leica.

لكن من أبرز التحديات التي يواجهها الهاتف هو السعر، حيث يبدأ سعر 17 Ultra by Leica وXiaomi 17 Ultra العادي في السوق الصيني من 7999 يوان (حوالي 1140 دولار) و 6999 يوان (حوالي 995 دولار) على التوالي، مع 512 جيجابايت من التخزين و 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مما يجعله منافسا قويا لأحدث هواتف Pixel 10 و Galaxy 25.