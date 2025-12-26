قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
صوت استثنائي بلمسة ذهبية.. شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي

شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي، رسميا سماعات الأذن اللاسلكية Buds 6 الجديدة، التي تتميز بتصميم شبه داخل الأذن وعمر بطارية مذهل يصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن.

مواصفات سماعات Xiaomi Buds 6

تتميز سماعات شاومي Buds 6 بتصميم شبه داخل الأذن يركز على الراحة والبناء الخفيف الوزن. تزن كل سماعة حوالي 4.4 جرام. 

ومن حيث التصميم، فقد اعتمدت شاومي شكلا منحنيا حيويا لتحسين الراحة خلال الاستخدام الطويل، إذ تم تقليص ساق السماعة بنسبة 12% وزود الفوهة الصوتية بسمك أقل بنسبة 11.3%. كما تم زيادة مساحة الاتصال بنسبة 8.8% لضمان توزيع الضغط بشكل أكثر تساويا داخل الأذن، مما يقلل من الشعور بعدم الراحة أثناء الاستماع لفترات طويلة.

تتميز علبة الشحن بتصميم مدمج على شكل حجر، مما يجعلها مريحة في اليد، وتحتوي النسخة ذات اللون البنفسجي على لمسة نهائية عاكسة لإضفاء مظهر فاخر.

نظام الصوت في Buds 6

تأتي Buds 6 مزودة بنظام مشغل ديناميكي ثلاثي المغناطيس مخصص، يستخدم هذا النظام غشاء مغطى بالذهب عيار 24 قيراطا لتحسين حساسية الترددات المنخفضة بنسبة 40% وزيادة حساسية الترددات العالية بنسبة 30%. 

وتدعم السماعات نطاق تردد واسعا يمتد من 16 هرتز إلى 40 كيلوهرتز، مما يهدف إلى تقديم توقيع صوتي متوازن عبر الجهير، والوسط، والطبقات العليا.

تحسينات الصوت مع Harman AudioEFX

عملت شاومي مع فريق Golden Ear من Harman لضبط الصوت في سماعات Buds 6، مما يقدم تقنية Harman AudioEFX لصوت أكثر وضوحا للموسيقى، إلى جانب وضع Master الذي يضيف دفئا وجهيرا أعمق. 

كما تتوفر مجموعة من إعدادات الصوت المسبقة وتخصيصات عبر تطبيق Xiaomi Earbuds.

تقنيات الصوت المتقدمة

تدعم سماعات شاومي Buds 6 الصوت عالي الدقة Hi-Res Audio Wireless وشهادات Snapdragon Sound، كما تدعم أكواد SBC و AAC و aptX Adaptive و aptX Lossless. 

كما تحتوي على خاصية إلغاء الضوضاء النشط ونظام تقليل الضوضاء الذكي باستخدام ثلاثة ميكروفونات مزودة بالذكاء الاصطناعي، مع قدرة على التعامل مع سرعة الرياح حتى 12 م/ث.

الصوت المكاني

تدعم السماعات خاصية الصوت المكاني مع تتبع الحركة المدمج، مما يوفر تجربة صوت محيطي غامرة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. 

كما يمكن أيضا تسجيل الصوت بشكل مستقل باستخدام السماعات أو علبة الشحن حتى مع إغلاق العلبة، مع ميزات مثل النسخ الفوري، الترجمة التلقائية، والتفسير المتزامن عند الاتصال بأجهزة شاومي المتوافقة.

عمر البطارية والشحن

توفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من التشغيل على شحنة واحدة مع إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشط، ويصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن. 

مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط، ينخفض وقت التشغيل إلى 3.5 ساعات ويصل إلى 20 ساعة مع العلبة.

كما تدعم السماعات الشحن عبر منفذ USB-C وتحمل تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

وتأتي سماعات Xiaomi Buds 6 بسعر 699 يوان (حوالي 99 دولار)، وتتوفر بأربعة ألوان تشمل: البنفسجي، الأبيض اللؤلؤي، الذهب التيتانيومي، والأسود.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

