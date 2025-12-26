صوت استثنائي بلمسة ذهبية.. شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي

أطلقت شركة شاومي، رسميا سماعات الأذن اللاسلكية Buds 6 الجديدة، التي تتميز بتصميم شبه داخل الأذن وعمر بطارية مذهل يصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن.

مواصفات سماعات Xiaomi Buds 6

تتميز سماعات شاومي Buds 6 بتصميم شبه داخل الأذن يركز على الراحة والبناء الخفيف الوزن. تزن كل سماعة حوالي 4.4 جرام.

ومن حيث التصميم، فقد اعتمدت شاومي شكلا منحنيا حيويا لتحسين الراحة خلال الاستخدام الطويل، إذ تم تقليص ساق السماعة بنسبة 12% وزود الفوهة الصوتية بسمك أقل بنسبة 11.3%. كما تم زيادة مساحة الاتصال بنسبة 8.8% لضمان توزيع الضغط بشكل أكثر تساويا داخل الأذن، مما يقلل من الشعور بعدم الراحة أثناء الاستماع لفترات طويلة.

تتميز علبة الشحن بتصميم مدمج على شكل حجر، مما يجعلها مريحة في اليد، وتحتوي النسخة ذات اللون البنفسجي على لمسة نهائية عاكسة لإضفاء مظهر فاخر.

سماعات Xiaomi Buds 6

نظام الصوت في Buds 6

تأتي Buds 6 مزودة بنظام مشغل ديناميكي ثلاثي المغناطيس مخصص، يستخدم هذا النظام غشاء مغطى بالذهب عيار 24 قيراطا لتحسين حساسية الترددات المنخفضة بنسبة 40% وزيادة حساسية الترددات العالية بنسبة 30%.

وتدعم السماعات نطاق تردد واسعا يمتد من 16 هرتز إلى 40 كيلوهرتز، مما يهدف إلى تقديم توقيع صوتي متوازن عبر الجهير، والوسط، والطبقات العليا.

تحسينات الصوت مع Harman AudioEFX

عملت شاومي مع فريق Golden Ear من Harman لضبط الصوت في سماعات Buds 6، مما يقدم تقنية Harman AudioEFX لصوت أكثر وضوحا للموسيقى، إلى جانب وضع Master الذي يضيف دفئا وجهيرا أعمق.

كما تتوفر مجموعة من إعدادات الصوت المسبقة وتخصيصات عبر تطبيق Xiaomi Earbuds.

سماعات Xiaomi Buds 6

تقنيات الصوت المتقدمة

تدعم سماعات شاومي Buds 6 الصوت عالي الدقة Hi-Res Audio Wireless وشهادات Snapdragon Sound، كما تدعم أكواد SBC و AAC و aptX Adaptive و aptX Lossless.

كما تحتوي على خاصية إلغاء الضوضاء النشط ونظام تقليل الضوضاء الذكي باستخدام ثلاثة ميكروفونات مزودة بالذكاء الاصطناعي، مع قدرة على التعامل مع سرعة الرياح حتى 12 م/ث.

الصوت المكاني

تدعم السماعات خاصية الصوت المكاني مع تتبع الحركة المدمج، مما يوفر تجربة صوت محيطي غامرة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

كما يمكن أيضا تسجيل الصوت بشكل مستقل باستخدام السماعات أو علبة الشحن حتى مع إغلاق العلبة، مع ميزات مثل النسخ الفوري، الترجمة التلقائية، والتفسير المتزامن عند الاتصال بأجهزة شاومي المتوافقة.

عمر البطارية والشحن

توفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من التشغيل على شحنة واحدة مع إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشط، ويصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن.

مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط، ينخفض وقت التشغيل إلى 3.5 ساعات ويصل إلى 20 ساعة مع العلبة.

كما تدعم السماعات الشحن عبر منفذ USB-C وتحمل تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

وتأتي سماعات Xiaomi Buds 6 بسعر 699 يوان (حوالي 99 دولار)، وتتوفر بأربعة ألوان تشمل: البنفسجي، الأبيض اللؤلؤي، الذهب التيتانيومي، والأسود.