شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat

أفادت تقارير بأن شركة شاومي، تعمل على تطوير مساعد ذكي جديد للرد على الأسئلة ط، يسمى "Mi Chat"، وذلك وفقا لمنشور حديث على حساب WeChat العام “Du Jia”، حيث تشير التسريبات إلى أن النسخة الأولية منه تم الانتهاء منها بالفعل.

ومن المتوقع أن يبرز هذا التطبيق، كدليل على تزايد قدرة شاومي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يكون مدعوما بنموذج اللغة الكبير الخاص بالشركة "MiMo-7B-RL"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام في إطار استراتيجية التوسع في الذكاء الاصطناعي.

MiMo-7B-RL نموذج اللغة الجديد من شاومي

رغم أن نموذج MiMo يحتوي على 7 مليارات باراميتر فقط، إلا أنه تفوق في العديد من المقاييس الرئيسية على نماذج أكبر من منافسين مثل "o1-mini" من OpenAI و"Qwen QwQ-32B-Preview" من علي بابا، في اختبارات مثل AIME 24/25 و LiveCodeBench v5.

ومن المتوقع أن تقوم شاومي بتوسيع هذا النموذج بشكل أكبر، وأن يكون "Mi Chat" هو الواجهة الأمامية لهذا النموذج، مما سيمكن الشركة من دمج ميزات التفكير المتقدم في السيناريوهات اليومية للمستهلكين.

يدعم هذا المشروع استراتيجية الشركة الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي مع نظامها البيئي "إنسان × سيارة × منزل".

استثمار مستمر في الذكاء الاصطناعي

أكد لو ويبينج، رئيس شركة شاومي، أن الشركة تستثمر بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عدة أرباع مالية، مشيرا إلى أن تقدم تطوير النماذج الكبيرة فاق التوقعات.

وأضاف أن الهدف الاستراتيجي التالي لـ شاومي هو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق مع العالم الفيزيائي.

أيضا، أفيد بأن مؤسس الشركة، لي جون، يتولى دورا مباشرا في تعزيز فريق الذكاء الاصطناعي، ويذكر أن لو فو لي، أحد التعيينات البارزة من شركة DeepSeek الذي انضم إلى قسم MiMo هذا العام، تم إدراجه ككاتب مشارك في ورقة بحثية نشرتها الشركة بالتعاون مع جامعة بكين.

الإعلان المنتظر

من المتوقع أن تكشف شاومي المزيد من التفاصيل عن "Mi Chat" في مؤتمر شركاء نظام "إنسان × سيارة × منزل" في 17 ديسمبر 2025 في بكين، حيث سيقوم كل من لو ويبينج ولو فو لي بالكشف عن المعلومات الجديدة.