قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
طرائف الرؤساء.. شخص يفتح باب حمام الطائرة بالخطأ أمام ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat

شاومي
شاومي
شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير بأن شركة شاومي، تعمل على تطوير مساعد ذكي جديد للرد على الأسئلة ط، يسمى "Mi Chat"، وذلك وفقا لمنشور حديث على حساب WeChat العام “Du Jia”، حيث تشير التسريبات إلى أن النسخة الأولية منه تم الانتهاء منها بالفعل.

ومن المتوقع أن يبرز هذا التطبيق، كدليل على تزايد قدرة شاومي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يكون مدعوما بنموذج اللغة الكبير الخاص بالشركة "MiMo-7B-RL"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام في إطار استراتيجية التوسع في الذكاء الاصطناعي.

MiMo-7B-RL نموذج اللغة الجديد من شاومي

رغم أن نموذج MiMo يحتوي على 7 مليارات باراميتر فقط، إلا أنه تفوق في العديد من المقاييس الرئيسية على نماذج أكبر من منافسين مثل "o1-mini" من OpenAI و"Qwen QwQ-32B-Preview" من علي بابا، في اختبارات مثل AIME 24/25 و LiveCodeBench v5.

ومن المتوقع أن تقوم شاومي بتوسيع هذا النموذج بشكل أكبر، وأن يكون "Mi Chat" هو الواجهة الأمامية لهذا النموذج، مما سيمكن الشركة من دمج ميزات التفكير المتقدم في السيناريوهات اليومية للمستهلكين. 

يدعم هذا المشروع استراتيجية الشركة الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي مع نظامها البيئي "إنسان × سيارة × منزل".

استثمار مستمر في الذكاء الاصطناعي

أكد لو ويبينج، رئيس شركة شاومي، أن الشركة تستثمر بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عدة أرباع مالية، مشيرا إلى أن تقدم تطوير النماذج الكبيرة فاق التوقعات. 

وأضاف أن الهدف الاستراتيجي التالي لـ شاومي هو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق مع العالم الفيزيائي.

أيضا، أفيد بأن مؤسس الشركة، لي جون، يتولى دورا مباشرا في تعزيز فريق الذكاء الاصطناعي، ويذكر أن لو فو لي، أحد التعيينات البارزة من شركة DeepSeek الذي انضم إلى قسم MiMo هذا العام، تم إدراجه ككاتب مشارك في ورقة بحثية نشرتها الشركة بالتعاون مع جامعة بكين.

الإعلان المنتظر

من المتوقع أن تكشف شاومي المزيد من التفاصيل عن "Mi Chat" في مؤتمر شركاء نظام "إنسان × سيارة × منزل" في 17 ديسمبر 2025 في بكين، حيث سيقوم كل من لو ويبينج ولو فو لي بالكشف عن المعلومات الجديدة.

شاومي مساعد ذكاء اصطناعي Mi Chat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس لانتخابات مجلس النواب

مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

مجمع كهنة

الأنبا إشعياء يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية ويؤكد على أهمية الحياة الأبدية

أرشيفيه

اغلاق صناديق الاقتراع في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

بالصور

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

منى زكى
منى زكى
منى زكى

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات

جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد