لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمزايا احترافية .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra
لمياء الياسين

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تكشف شاومي النقاب عن هاتفها الجديد Xiaomi 17 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين. سيُضاف هذا الهاتف إلى سلسلة هواتفها الجديدة، التي تضم هاتفي Xiaomi 17 و17 Pro، اللذين طُرحا لأول مرة في سبتمبر من هذا العام. 

مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra 

يكشف تسريب جديد من Smart Pikachu أن هاتف Xiaomi 17 Ultra سيُزود بطبقة عدسات Leica مُحسّنة مُصممة لتصحيح العيوب البصرية وتحسين الوضوح ويعد من المتوقع إطلاق هاتف Xiaoim 17 Ultra في ديسمبر.


وفقًا للمُسرِّب، يُركِّز هاتف Xiaomi 17 Ultra بشكل كبير على نقاء الصورة. ومن المتوقع أن يُزوَّد الهاتف بطبقة طلاء Leica جديدة مُصمَّمة لتعزيز نفاذية الضوء مع تقليل الوهج والظلال. ويصف هذا النهج بأنه يُتيح حل المشكلات البصرية عن طريق البصريات، مما يضمن دقة عالية ودقة ألوان عالية بدلًا من الاعتماد كليًا على البرامج.

 

ميزات هاتف 17 ألترا 

 
بخلاف الزجاج، يُقال إن ترتيب الكاميرا سيتغير. فعلى عكس سابقه، قد يتخلى هاتف 17 ألترا عن نظام الكاميرا الرباعية لصالح نظام عدسات ثلاثية قوي . ومن المتوقع أن يتضمن هذا النظام مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة، ربما يكون OmniVision OV50X، مقترنًا بعدسة مقربة ضخمة بدقة 200 ميجابكسل. ومن المتوقع أن تُكمل عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل المجموعة، مما يوفر تجربة تصوير متعددة الاستخدامات.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تكشف شاومي النقاب عن هاتفها الجديد Xiaomi 17 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين. سيُضاف هذا الهاتف إلى سلسلة هواتفها الجديدة، التي تضم هاتفي Xiaomi 17 و17 Pro، اللذين طُرحا لأول مرة في سبتمبر من هذا العام. 


من المرجح أن يعمل الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لمعالجة الصور المعقدة. وتشير التسريبات إلى ترقية كبيرة في سعة البطارية، قد تتراوح بين 6000 و7000 مللي أمبير/ساعة، مما يمثل قفزة نوعية في هذه السلسلة.

من المتوقع أن يعود تصميم واجهة الهاتف إلى شاشة مسطحة بدلاً من منحنية، مع دمج ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية لتعزيز الأمان. ومن الإضافات البارزة الأخرى إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية المزدوجة وهيكل عالي المتانة.

وتشير التسريبات الجديدة أيضًا إلى أن جهاز تتبع اللياقة البدنية Band 10 Pro وحل تخزين NAS الأول من Xiaomi سيشاركان المسرح في حدث إطلاق Xiaomi 17 Ultra.

هاتف Xiaomi 17 Ultra الكاميرا الرباعية الأقمار الصناعية تعزيز الأمان

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

الزمالك

الزمالك يمنح لاعبيه راحة يومين بعد العودة من جنوب أفريقيا

شوبير

أحمد شوبير: محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة في إنجلترا وحان الوقت لمساندته

الزمالك

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

