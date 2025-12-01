بمزايا احترافية .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تكشف شاومي النقاب عن هاتفها الجديد Xiaomi 17 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين. سيُضاف هذا الهاتف إلى سلسلة هواتفها الجديدة، التي تضم هاتفي Xiaomi 17 و17 Pro، اللذين طُرحا لأول مرة في سبتمبر من هذا العام.

مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra

يكشف تسريب جديد من Smart Pikachu أن هاتف Xiaomi 17 Ultra سيُزود بطبقة عدسات Leica مُحسّنة مُصممة لتصحيح العيوب البصرية وتحسين الوضوح ويعد من المتوقع إطلاق هاتف Xiaoim 17 Ultra في ديسمبر.



وفقًا للمُسرِّب، يُركِّز هاتف Xiaomi 17 Ultra بشكل كبير على نقاء الصورة. ومن المتوقع أن يُزوَّد الهاتف بطبقة طلاء Leica جديدة مُصمَّمة لتعزيز نفاذية الضوء مع تقليل الوهج والظلال. ويصف هذا النهج بأنه يُتيح حل المشكلات البصرية عن طريق البصريات، مما يضمن دقة عالية ودقة ألوان عالية بدلًا من الاعتماد كليًا على البرامج.

ميزات هاتف 17 ألترا



بخلاف الزجاج، يُقال إن ترتيب الكاميرا سيتغير. فعلى عكس سابقه، قد يتخلى هاتف 17 ألترا عن نظام الكاميرا الرباعية لصالح نظام عدسات ثلاثية قوي . ومن المتوقع أن يتضمن هذا النظام مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة، ربما يكون OmniVision OV50X، مقترنًا بعدسة مقربة ضخمة بدقة 200 ميجابكسل. ومن المتوقع أن تُكمل عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل المجموعة، مما يوفر تجربة تصوير متعددة الاستخدامات.

من المرجح أن يعمل الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لمعالجة الصور المعقدة. وتشير التسريبات إلى ترقية كبيرة في سعة البطارية، قد تتراوح بين 6000 و7000 مللي أمبير/ساعة، مما يمثل قفزة نوعية في هذه السلسلة.

من المتوقع أن يعود تصميم واجهة الهاتف إلى شاشة مسطحة بدلاً من منحنية، مع دمج ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية لتعزيز الأمان. ومن الإضافات البارزة الأخرى إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية المزدوجة وهيكل عالي المتانة.

وتشير التسريبات الجديدة أيضًا إلى أن جهاز تتبع اللياقة البدنية Band 10 Pro وحل تخزين NAS الأول من Xiaomi سيشاركان المسرح في حدث إطلاق Xiaomi 17 Ultra.