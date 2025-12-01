رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

في خطوة تعد الأولى من نوعها، تستعد شركة رينو لفتح أبواب أرشيف تصميمها السري أمام الجمهور، ليس عبر معرض أو فيلم وثائقي، بل من خلال مزاد علني فريد يتيح لعشاق السيارات الفرصة لاقتناء نماذج تصميمية أصلية امتدت عبر سبعة عقود.

فهو ليس مجرد بيع تذكارات، بل عرض لتاريخ كامل من الإبداع الفرنسي.

مزاد باريس يكشف كنوزًا مخفية لعقود

في 7 ديسمبر، ستطرح رينو مجموعة واسعة من نماذج التصميم (Mockups) في مزاد يُقام بالقرب من باريس.

لم تعرض هذه المجموعة من قبل للعامة، وكانت محفوظة داخل أرشيف قسم التصميم، ما يجعل الحدث فرصة استثنائية لهواة جمع التحف والسيارات الكلاسيكية.

نماذج مصغرة تحكي قصة تطور رينو من الخمسينيات إلى 2010

تضم المجموعة نماذج نادرة من فترات مختلفة تمتد من الخمسينيات وحتى العقد الماضي، ما يقدم نظرة شاملة على تطور لغة التصميم لدى رينو.

تأتي أغلب النماذج بمقياس 1:5، وتتميز بقدر مذهل من التفاصيل الدقيقة سواء في الخطوط الخارجية أو المقصورة الداخلية، وكأنها سيارات حقيقية مصغرة.

وصفت رينو الحدث بأنه بمثابة "نافذة على الجنون الجميل" للمهندسين والمصممين الفرنسيين.

فإذا كنت من محبي لمسات التصميم المختلفة والجريئة التي طالما تميزت بها السيارات الفرنسية، فهذا المزاد قد يتحول إلى قطعة فنية تعيش في غرفة معيشتك.

بيع نماذج التصميم الأصلية أمر نادر في عالم السيارات، إذ تعتبرها الشركات عادةً جزءًا من أرشيفها المقدس.

لكن رينو قررت مشاركة هذا التراث مع الجمهور، ما يجعل الحدث ليس مجرد مزاد، بل عرضًا فنيًا يوثق رحلة التطور والخيال التصميمي عبر السنين.