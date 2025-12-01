لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم بعدد من مدارس محافظة الجيزة، وذلك في إطار جولاته المتواصلة لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية

جاءت هذه الجولة التفقدية بحضور عددا من قيادات وزارة التربية والتعليم و مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وخلال جولته حرص وزير التربية والتعليم على تفقد الفصول و متابعة نسب الحضور و مدى الالتزام بالتقييمات و بقرارات وزارة التربية والتعليم

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة تحقيق الانضباط وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بمنتهى الحزم تجاه أي مخالفات تعوق سير العملية التعليمية بالمدارس

وعلى جانب اخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026  من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025.

بينما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول"  للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026.

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

موعد امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في موعد امتحانات نصف العام 2026  ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026  ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

