تفاصيل الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، فعاليات «الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية»، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.

يأتي الاجتماع المقرر عقده على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١ حتى ٣ ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وهيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة من رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية.

يتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتخصصة في تطوير عمل إدارات قضايا الدولة، ومع ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، حرص الحضور على القيام بجولة داخل متحف جامعة الدول العربية شملت استعراض لتاريخ نشأتها وأبرز المحطات التاريخية للجامعة العربية.