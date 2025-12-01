وزير التعليم يوجه برفع كفاءة مدارس البدرشين والصف ويشدد على إلتزام الطلاب بالحضور

واصل اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير الدراسة، حيث أجرى جولة مفاجئة بعدد من مدارس إدارتي البدرشين والصف بمحافظة الجيزة.

وخلال جولته، قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرسة الشهيد محمد أبو زيد الثانوية بنات، والتي تضم 1793 طالبة، ومدرسة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين التي تضم 1850 طالبًا، بالإضافة إلى مدرسة البدرشين الجديدة الابتدائية التي تضم 986 طالبًا وطالبة.

واطلع الوزير على سجلات الحضور والغياب، وسجلات درجات الطلاب والتقييمات الأسبوعية، للتأكد من انتظام العمل داخل المدارس وتنفيذ القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

كما تابع الوزير أساليب شرح المناهج للطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية، حيث اطلع من عدد من الطلاب والطالبات على مدى تحصيلهم للمناهج الدراسية.

وزير التعليم يشدد على إلتزام جميع الطلاب بالحضور في المدارس

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل مدارس الإدارة، والتزام جميع الطلاب بالحضور، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي يعد ركنًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية.

وقد قام الوزير بزيارة مدرسة الأخصاص الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الصف التعليمية التي تضم ١٧٣٩ طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير خلال جولته داخل المدرسة فصولها الدراسية، وكتب الطلاب، وسجلات الحضور والغياب، كما تابع المستوى التحصيلي لعدد من الطلاب داخل الفصول.

وزير التعليم يوجّه بتشكيل لجنة من الأبنية التعليمية لدراسة إمكانية إنشاء مبنى جديد بمدرسة الأخصاص الثانوية

كما زار الوزير مدرسة الأخصاص الثانوية التي يبلغ عدد طلابها ١٤٠٠ طالب وطالبة، وخلال جولته داخل المدرسة وجّه بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لدراسة إمكانية التوسع وإنشاء مبنى جديد، بما يساهم في استيعاب أعداد الطلاب.

كما تفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، وأجرى حوارًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية ومادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأشاد الوزير بانتظام حضور الطلاب داخل مدارس إدارة الصف التعليمية، وما لمسه من التزام واضح بقواعد الانضباط المدرسي، مؤكدًا أن هذا المستوى من التنظيم يعكس حرص إدارة المدرسة ومعلميها على توفير بيئة تعليمية جادة ومحفزة، كما ثمّن الجهود المبذولة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة عالية.

وفي ختام جولته، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بمواصلة رفع كفاءة البيئة التعليمية بمدارس البدرشين والصف، مؤكدًا أهمية متابعة جودة العملية التعليمية داخل الفصول، والاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية للمبانى المدرسية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة التعلم داخل المدارس.