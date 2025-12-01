الزمالك يتحرك لحل أزمة المهدي سليمان وسط غموض موقف عواد

قال الإعلامي خالد الغندور ، إن إدارة الكرة بنادي الزمالك تتحرك بشكل عاجل خلال الساعات المقبلة لحسم أزمة الحارس المهدي سليمان، وذلك بعد غيابه عن المران الأخير وتطبيق اللائحة عليه، في وقت يزداد فيه الغموض حول موقف الحارس محمد عواد.

وأشار الغندور ، إلى أن الأزمة بدأت بعد رفض المهدي سليمان الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل مركز حراسة المرمى في الزمالك.

وأضاف أن تحرك إدارة الزمالك السريع يأتي أيضًا بسبب حاجة الفريق لجهود المهدي في مباريات كأس الرابطة القادمة، خاصة في ظل عدم وجود حارس متاح سوى محمود الشناوي، مع احتمالية غياب كل من عواد ومحمد صبحي.

وأكد أن الإدارة تسعى لعقد جلسة تصالحية مع المهدي سليمان لإعادته إلى التدريبات، حفاظًا على استقرار الفريق وتوازنه خلال الفترة المقبلة.

يومان راحة للزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية، المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.