قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتحرك لحل أزمة المهدي سليمان وسط غموض موقف عواد

المهدي سليمان
المهدي سليمان
منتصر الرفاعي

قال الإعلامي خالد الغندور ، إن إدارة الكرة بنادي الزمالك تتحرك بشكل عاجل خلال الساعات المقبلة لحسم أزمة الحارس المهدي سليمان، وذلك بعد غيابه عن المران الأخير وتطبيق اللائحة عليه، في وقت يزداد فيه الغموض حول موقف الحارس محمد عواد.

وأشار الغندور ، إلى أن الأزمة بدأت بعد رفض المهدي سليمان الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل مركز حراسة المرمى في الزمالك.

وأضاف أن تحرك إدارة الزمالك السريع يأتي أيضًا بسبب حاجة الفريق لجهود المهدي في مباريات كأس الرابطة القادمة، خاصة في ظل عدم وجود حارس متاح سوى محمود الشناوي، مع احتمالية غياب كل من عواد ومحمد صبحي.

وأكد أن الإدارة تسعى لعقد جلسة تصالحية مع المهدي سليمان لإعادته إلى التدريبات، حفاظًا على استقرار الفريق وتوازنه خلال الفترة المقبلة.

يومان راحة للزمالك
قرر الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية، المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد الغندور محمد عواد المهدي سليمان أحمد عبد الرؤوف كأس الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

طارق تهامي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

طارق تهامي: مناقشة أي تعديلات للائحة الوفد تتم باجتماع الهيئة العليا

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة

النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

برلماني يحث المواطنين على المشاركة في إعادة التصويت بالدوائر الملغاة: نزولكم لاستكمال المسار الديمقراطي

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد