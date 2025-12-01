عمرو السولية قبل مواجهة الكويت: هدفنا لقب بطولة كأس العرب

أكد عمرو السولية لاعب خط وسط منتخب مصر لـ المحليين المشارك في بطولة كأس العرب جاهزية الفراعنة لخوض غمار المنافسات مشيرا إلي أن اللاعبين مستعدين لخوض لقاء منتخب الكويت.



قال عمرو السولية لاعب منتخب مصر لـ المحليين عبر المؤتمر الصحفي: الهدف الأساسي للفراعنة هو المنافسة على لقب بطولة كأس العرب والوصول لأبعد مدى فى البطولة.



ويلتقي منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الكويت غدا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.



وتابع عمرو السولية: سادت لدى منتخب مصر لـ المحليين الروح الجماعية ولا وجود للحديث عن الأداء الفردي مشددا على أن تركيز الجميع منصب على تحقيق النتائج الإيجابية.



وأضاف عمرو السولية: لدينا مجموعة لاعبين جيدين فى المنتخب لن أتحدث على أفراد الجميع هدفه المنافسة على البطولة".



واصل عمرو السولية: اللاعبين بصوف منتخب مصر لـ المحليين من ذوي الخبرة على غرار محمد النني في قيادة الفراعنة لهم دور كبير وتعتبر بمثابة إضافة قوية للمنتخب من أجل تحقيق الهدف الأساسي هو الوصول لأبعد مدى في هذه البطول.



واختتم عمرو السولية حديثه قائلا: وجودي أنا ومحمد النني في بطولة كأس العرب نأمل أن يكون مهم للمنتخب ولقد شاركت في البطولة السابقة وقدمنا أداءً جيدًا لكن لم يحالفنا التوفيق ونتمنى أن نكون على قدر الثقة وننجح في تحقيق النتائج المرجوة.



منتخب مصر يشارك فى كأس العرب

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا



ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام منتخب سوريا فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.



ويشارك منتخب مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.



اهتمام جماهيري كبير

وتحظى البطولة باهتمام جماهيرى كبير، خاصة بعد نجاح النسخة الاستثنائية الماضية، تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وتشهد تخصيص جوائز مالية قياسية تصل إلى 36.5 مليون دولار، يحصل الفائز باللقب على أكثر من سبعة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار، والثالث على 2.862 مليون دولار، والرابع 2.146 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، وتحصل جميع المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار، وعزز «فيفا» من مكانة البطولة، بعدما اعتمد مبارياتها ضمن نظام التصنيف العالمى الذى يصدر شهريا لتحصل المنتخبات على نقاط فى التصنيف.