لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي

تحدث عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عن الخماسية التي تلقاها الأهلي أمام ماميلودي صن داونز عام 2019، مؤكدًا أن الفريق الجنوب إفريقي كان يلعب بأسلوب غير معتاد أربك اللاعبين تمامًا.

وأوضح أن لاعبي صن داونز كانوا يفرضون زحمة تكتيكية تجعل المنافس مشتتًا، مع استغلال الأجواء والشمس لصالحهم، ما جعل المباراة صعبة للغاية. وأشار إلى أن المدرب لاسارتي لم يكن مستوعبًا ما حدث بعد اللقاء، بل تحدث عن وجود مباراة أخرى، الأمر الذي قابلته غرفة الملابس بدهشة كبيرة.

أجواء غرفة الملابس قبل الإياب

روى السولية أن اللاعبين كانوا في حالة إحباط شديد قبل لقاء العودة، خاصة بعدما أُبلغوا بخصم 10% من مستحقاتهم، إلا أن شريف إكرامي أكد أن القرار غير مقتنع به كقائد للفريق. ورغم الغضب والاعتراض، اتفق الجميع على ضرورة القتال في المباراة التالية احترامًا للجماهير، مؤكدين أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيًا لا يليق باسم النادي.

سر العودة والتتويج بالدوري

كشف السولية أن موسم 2018 شهد تفوقًا واضحًا للمنافسين في بداية المشوار، ما دفع حسام عاشور لتعليق جدول الترتيب داخل غرفة الملابس وتحفيز اللاعبين بالفيديوهات والنقاشات. كما أشاد بالدور الكبير لسيد عبد الحفيظ في بث الروح القتالية داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي تعاهد على الفوز في كل مباراة لزيادة الضغط على الخصوم، وهو ما تحقق في النهاية رغم الصعوبات والدراما التي رافقت بعض اللقاءات، مثل مباراة سموحة التي حُسمت بصعوبة بالغة.

عبد الله السعيد وبيراميدز

وعن مواجهة عبد الله السعيد بعد انتقاله إلى بيراميدز، أكد السولية أن الصدمة كانت كبيرة، لكنه شدد على أن العِشرة القديمة فرضت عليه احترام العلاقة وعدم التصرف بشكل غير لائق.

اختتم السولية حديثه بأن دوري 2018 كان نقطة تحول في مسيرته، إذ منحه حرية كبيرة داخل الملعب، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر كان على جبهة علي معلول ورمضان صبحي، رغم وجود بعض نقاط الضعف في بقية الخطوط آنذاك



