رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
الرئيس الكوبي يتحدى تهديدات ترامب: بلادنا مستعدة للدفاع عن استقلالها حتى آخر قطرة دم

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل
أ ش أ

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا قد خاضت مواجهة شرسة مع الولايات المتحدة على مدى 66 عاما، وهي على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادتها حتى آخر قطرة دم.

كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة

وكتب دياز كانيل- عبر حسابه على منصة "إكس"- "كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. لا يحق لأحد أن يملي علينا أفعالنا. كوبا ليست المعتدية، بل الولايات المتحدة هي التي شنت هجوما غير مبرر لأكثر من ستة عقود. نحن لا نهدد أحدا، بل نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك أي حق أخلاقي في انتقاد كوبا، إذ غالبا ما تختزل حياة البشر والعلاقات الدولية إلى مجرد سلع.

وأضاف: "الذين يدينون بلدنا بشدة إنما يشعرون بالغضب إزاء الخيار السيادي لشعبنا في المسار السياسي. وتقع مسؤولية المصاعب الاقتصادية التي نعاني منها حالياً على عاتق العقوبات القمعية التي فرضتها الولايات المتحدة على مدى الستين عاما الماضية، والتي تهدد الآن بتصعيدها".
 

الرئيس الكوبي دونالد ترامب الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب

