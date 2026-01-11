الرئيس الكوبي يتحدى تهديدات ترامب: بلادنا مستعدة للدفاع عن استقلالها حتى آخر قطرة دم

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا قد خاضت مواجهة شرسة مع الولايات المتحدة على مدى 66 عاما، وهي على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادتها حتى آخر قطرة دم.

كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة

وكتب دياز كانيل- عبر حسابه على منصة "إكس"- "كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. لا يحق لأحد أن يملي علينا أفعالنا. كوبا ليست المعتدية، بل الولايات المتحدة هي التي شنت هجوما غير مبرر لأكثر من ستة عقود. نحن لا نهدد أحدا، بل نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك أي حق أخلاقي في انتقاد كوبا، إذ غالبا ما تختزل حياة البشر والعلاقات الدولية إلى مجرد سلع.

وأضاف: "الذين يدينون بلدنا بشدة إنما يشعرون بالغضب إزاء الخيار السيادي لشعبنا في المسار السياسي. وتقع مسؤولية المصاعب الاقتصادية التي نعاني منها حالياً على عاتق العقوبات القمعية التي فرضتها الولايات المتحدة على مدى الستين عاما الماضية، والتي تهدد الآن بتصعيدها".

