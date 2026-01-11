ترامب يشعل الأحداث مع كوبا ويظهر بصورة أمام العلم الكوبي وهو يدخن السيجار

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مُنشأة بتقنية الذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، تظهره وهو يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق حمراء ويدخن سيجارا أمام خلفية العلم الكوبي.

وكُتب على الصورة التي نشرها: "الأفضل في العالم السيجار الكوبي"، علما أن ترامب نفسه لا يدخن في الواقع.





تصريحات ترامب ضد كوبا





و في وقت سابق، حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولة كوبا، على "التوصل إلى اتفاق" أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.





وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".











وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".





كوبا ترد على ترامب





قال برانو رودريغيز، وزير الخارجية الكوبي إن لبلاده الحق المطلق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره، وذلك ردا على تصريح للرئيس دونالد ترامب.





وأضاف وزير خارجية كوبا: "لسنا مرتزقة ولا نمارس الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الآخرين على عكس الولايات المتحدة".











وكتب الوزير الكوبي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "مثل أي دولة أخرى، تتمتع كوبا بالحق المطلق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره والتي تمارس حقها في تطوير العلاقات التجارية دون تدخل أو خضوع لإجراءات قسرية أحادية من جانب الولايات المتحدة".