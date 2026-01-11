الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية ضد هدف عبر الخط الأصفر في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت عملية استهداف في جنوب قطاع غزة، أدت إلى مقتل شخص قال الجيش إنه شكل تهديداً لقوات اللواء المدرع 188 بعد اقترابه من منطقة تعرف بـ"الخط الأصفر".

وأوضح المتحدث العسكري، أن القوات رصدت تحركه قبل تنفيذ الضربة، مؤكداً أن العملية جاءت "لإزالة خطر مباشر على القوات الميدانية".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير فلسطينية، تعرض مسجد "أبو مدين"، الواقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة، "لهجوم بالمدفعية ونيران مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و412 شهيدا، و171 ألفا و314 مصابا، منذ أكتوبر 2023.

كما أفادت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء، و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وتواصل الجهود المصرية، لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.

وقال كريم كمال مراسل "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن الفوج الثاني من القافلة رقم 13 بدأ التحرك باتجاه الأراضي الفلسطينية، بإشراف وتنظيم الهلال الأحمر المصري، ضمن الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.