خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا مؤشرات فورية على استعدادات إيرانية لقصف إسرائيل

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن الأجهزة الأمنية أبلغت المستوى السياسي بأنها لا ترصد أي استعدادات إيرانية حالية لشن هجمات صاروخية أو هجومية على الأراضي الإسرائيلية على المدى الفوري. 

وأكدت المصادر أن الموقف يُراقب عن كثب، في ظل التوتر المستمر في المنطقة، مع استمرار متابعة أي تحركات قد تشير إلى تهديد محتمل في المستقبل.

وفي سياق متصل، قال إيال هولتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، إن  إسرائيل سترد في حال استُهدفت، وأن ردها سيكون أقل ضبطاً للنفس من الرد الأمريكي، وجاءت تصريحات هولتا في مقابلة عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية، حيث تناول التوترات في إيران والخيارات الأميركية للتعامل مع تطورات المشهد هناك.

وأوضح هولتا أن الشعب الإيراني يحظى حالياً بدعم واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً: "ترامب ملتزم بما يحدث في إيران وبالشعب الإيراني بشكل غير مسبوق مقارنةً برؤساء سابقين،  هذا الدعم بالغ الأهمية وقد يشكل رادعاً للنظام الإيراني أو تمهيداً لتحركات مستقبلية".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يمتلك عدة خيارات، من بينها استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري، لكنه أكد ضرورة انتظار ما ستؤول إليه التطورات، وتطرق هولتا أيضاً إلى المتغيرات التي أحدثتها العملية الأميركية في فنزويلا، والتي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، قائلاً: "حتى فنزويلا، كان يُنظر إلى رؤساء الدول كأهداف آمنة نسبياً، لكن ترامب غير هذه المعادلة عبر عملية قوة دلتا".


وأشار إلى أن الشعب الإيراني يستفيد حالياً من دعم دولي لم ينله سابقاً، قائلاً: "في عام 2009، طالب الإيرانيون بذلك الدعم ولم يحصلوا عليه، اليوم يتلقون دعماً من زعيم العالم الحر، وهذا عامل قد يكون حاسماً في مستقبل إيران والمنطقة".

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

النائب صالح راغب

برلماني: نتعهد بدور تشريعي ورقابي يُلبي طموحات الشارع وآمال المواطنين

النائب محمد الدامي

النائب محمد الدامي: رفع كفاءة المنظومة الصحية أولوية في الفصل التشريعي الجديد

جمال أبو الفتوح

نائب: الإصلاحات تفتح الباب لنمو القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

