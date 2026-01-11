إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا مؤشرات فورية على استعدادات إيرانية لقصف إسرائيل

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن الأجهزة الأمنية أبلغت المستوى السياسي بأنها لا ترصد أي استعدادات إيرانية حالية لشن هجمات صاروخية أو هجومية على الأراضي الإسرائيلية على المدى الفوري.

وأكدت المصادر أن الموقف يُراقب عن كثب، في ظل التوتر المستمر في المنطقة، مع استمرار متابعة أي تحركات قد تشير إلى تهديد محتمل في المستقبل.

وفي سياق متصل، قال إيال هولتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، إن إسرائيل سترد في حال استُهدفت، وأن ردها سيكون أقل ضبطاً للنفس من الرد الأمريكي، وجاءت تصريحات هولتا في مقابلة عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية، حيث تناول التوترات في إيران والخيارات الأميركية للتعامل مع تطورات المشهد هناك.

وأوضح هولتا أن الشعب الإيراني يحظى حالياً بدعم واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً: "ترامب ملتزم بما يحدث في إيران وبالشعب الإيراني بشكل غير مسبوق مقارنةً برؤساء سابقين، هذا الدعم بالغ الأهمية وقد يشكل رادعاً للنظام الإيراني أو تمهيداً لتحركات مستقبلية".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يمتلك عدة خيارات، من بينها استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري، لكنه أكد ضرورة انتظار ما ستؤول إليه التطورات، وتطرق هولتا أيضاً إلى المتغيرات التي أحدثتها العملية الأميركية في فنزويلا، والتي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، قائلاً: "حتى فنزويلا، كان يُنظر إلى رؤساء الدول كأهداف آمنة نسبياً، لكن ترامب غير هذه المعادلة عبر عملية قوة دلتا".



وأشار إلى أن الشعب الإيراني يستفيد حالياً من دعم دولي لم ينله سابقاً، قائلاً: "في عام 2009، طالب الإيرانيون بذلك الدعم ولم يحصلوا عليه، اليوم يتلقون دعماً من زعيم العالم الحر، وهذا عامل قد يكون حاسماً في مستقبل إيران والمنطقة".