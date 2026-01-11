إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبًا لتدخل أمريكي محتمل لدعم حركة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران.



وأوضحت الصحيفة أن هذا التأهب يأتي بعدما أبلغ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، البرلمان بأن إيران حذرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم أمريكي سيدفع طهران إلى الرد على إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة باعتبارها "أهدافًا مشروعة".



وأعلنت مصادر أمريكية اليوم أن الرئيس ترامب يدرس خيارات عسكرية ردًا على الاضطرابات في إيران، حيث استمرت الاحتجاجات هناك رغم تهديدات الحكومة بتوسيع نطاق حملة القمع ضد أوسع المظاهرات في تاريخ الجمهورية الإسلامية.



كما أعلن ترامب، أمس عن "استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الإيراني"، وذلك دون توضيح طبيعة هذه المساعدة.