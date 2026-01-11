قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات
القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تحقيقات وملفات

إسراء عبدالمطلب

رفع "الكيان الإسرائيلي" حالة التأهب القصوى وسط مخاوف من أي تدخل عسكري أمريكي محتمل في إيران، في وقت تشهد البلاد احتجاجات شعبية واسعة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتأتي هذه التطورات في ظل تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل، ومخاوف إسرائيلية من تبعات أي تحرك أمريكي على الساحة الإقليمية، خصوصاً في ظل توتر العلاقات بين طهران وتل أبيب منذ سنوات.

الاتصالات السياسية بين إسرائيل وأمريكا

ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا خلال مكالمة هاتفية يوم السبت الماضي احتمالات تدخل الولايات المتحدة في إيران، إضافة إلى قضايا سوريا وغزة.

وأكد مسؤول أمريكي أن الطرفين ناقشا الموضوع، لكن دون الإفصاح عن تفاصيل ما تم التطرق إليه، فيما لم تحدد المصادر الإسرائيلية المشاركة في المشاورات الأمنية ما يعنيه عملياً رفع درجة التأهب القصوى، إلا أن الإجراءات تشير إلى استعداد إسرائيل لمواجهة أي تصعيد محتمل من إيران أو حلفائها في المنطقة.

الإجراءات الإسرائيلية الاحترازية

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن السلطات المحلية في عدة مدن، منها بيتاح تكفا، بدأت اتخاذ إجراءات احترازية تشمل رفع مستوى الجاهزية والتأكد من استعداد الطواقم الأمنية لمواجهة أي طارئ، في ظل مخاوف من وقوع هجمات بصواريخ أو طائرات مسيرة إذا اندلعت مواجهة مباشرة مع إيران أو حلفائها.

كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات السائدة في تل أبيب تفيد بأن الرئيس الأمريكي قد ينفذ تهديداته بشن هجوم على إيران، ما دفع الجهات الأمنية إلى متابعة التطورات عن كثب.

تهديدات ترامب وتخوفات طهران

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة تهديداته بالتدخل، محذراً إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومؤكداً أن الولايات المتحدة "مستعدة لمساعدة" الشعب الإيراني. ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، ناقش مسؤولون في إدارة ترامب سيناريوهات تنفيذ هجوم محتمل على إيران، بما في ذلك تحديد الأهداف العسكرية المحتملة.

من جهتها، اتهمت طهران إسرائيل بالسعي لضرب استقرار البلاد وحمّلتها المسؤولية عن الاحتجاجات، معتبرة أن البلاد في "خضم حرب ومؤامرة". كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يسعيان لتأجيج الاحتجاجات، معتبراً أن احتمال تدخل عسكري أمريكي ضئيل.

الاحتجاجات الشعبية في إيران

انطلقت الاحتجاجات في إيران في 28 ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، بعدما وصل سعر صرف الريال إلى مستويات متدنية، وارتفع التضخم إلى نحو 43% وفق الأرقام الرسمية. وتتركز الاحتجاجات في محافظات عدة أبرزها طهران، أصفهان، شيراز، مشهد، همدان، قم، الأهواز، وكرمان شاه، وقد شهدت مشاركة واسعة من مختلف الشرائح الاجتماعية، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي الإيراني.

وتشكل هذه الاحتجاجات تحدياً للسلطات الإيرانية، التي اتهمت جهات خارجية بمحاولة تحويلها إلى أعمال عنف وفوضى، بينما يراقب المجتمع الدولي تداعيات أي تصعيد محتمل، خصوصاً مع تهديدات ترامب المستمرة.

وتظل إيران على صفيح ساخن، حيث تتزامن احتجاجات داخلية واسعة مع تهديدات أمريكية متكررة ومخاوف إسرائيلية من تبعات أي تدخل. ورفع حالة التأهب القصوى في إسرائيل يعكس القلق من تصعيد إقليمي محتمل، في ظل غموض الموقف الأمريكي من التحرك العسكري المباشر. ويبرز المشهد تعقيد العلاقات الإقليمية، مع استمرار مراقبة دولية دقيقة لأي تحركات قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين القوى الكبرى وإيران، وسط تساؤلات حول قدرة النظام الإيراني على احتواء الأزمة الداخلية دون اللجوء إلى مواجهة خارجية.

