وزير إسرائيلي: علينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات في إيران

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه على إسرائيل الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة في إيران، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى إلى التدخل المباشر، وأنه على الشعب الإيراني تقرير مصيره بنفسه.

وأضاف كوهين: “علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى، تحسباً لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، في ظل مشاورات أمنية مكثفة جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم تكشف المصادر عن الإجراءات العملية التي تتضمنها حالة التأهب المعلنة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد مرارا خلال الأيام الماضية بالتدخل، محذراً السلطات الإيرانية من استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة “مستعدة للمساعدة”.

في المقابل، حذرت إيران من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ما ينذر بتصعيد إقليمي محتمل.

وتشهد إيران منذ أواخر ديسمبر 2025 احتجاجات واسعة على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، والتقلبات الحادة في سعر الصرف، وانعكاساتها على أسعار السلع. وانتشرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في طهران ومدن أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى وقع هذه التطورات، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، ليخلفه عبد الناصر همتي. وفي عدد من المدن، تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الشرطة، رافقتها هتافات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.