قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: علينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات في إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه على إسرائيل الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة في إيران، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى إلى التدخل المباشر، وأنه على الشعب الإيراني تقرير مصيره بنفسه.

 وأضاف كوهين: “علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى، تحسباً لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، في ظل مشاورات أمنية مكثفة جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم تكشف المصادر عن الإجراءات العملية التي تتضمنها حالة التأهب المعلنة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد مرارا خلال الأيام الماضية بالتدخل، محذراً السلطات الإيرانية من استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة “مستعدة للمساعدة”.

في المقابل، حذرت إيران من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ما ينذر بتصعيد إقليمي محتمل.

وتشهد إيران منذ أواخر ديسمبر 2025 احتجاجات واسعة على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، والتقلبات الحادة في سعر الصرف، وانعكاساتها على أسعار السلع. وانتشرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في طهران ومدن أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى وقع هذه التطورات، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، ليخلفه عبد الناصر همتي. وفي عدد من المدن، تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الشرطة، رافقتها هتافات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إسرائيل السيناريوهات المحتملة في إيران إيران تدخل أمريكي في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

أحمد الليموني

أحمد الليموني أمينًا للإعلام المركزي بحزب الإصلاح والنهضة

مجلس الشيوخ

برلماني: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية يعكس طفرة الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد