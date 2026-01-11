قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
إيران تحذر: إسرائيل والقواعد الأمريكية «أهداف مشروعة»

حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم عسكري على إيران سيقابل برد مباشر يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أنها ستعد «أهدافا مشروعة» في حال اندلاع مواجهة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، تحسبا لاحتمال تدخل أمريكي لدعم احتجاجات تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أواخر ديسمبر 2025.

واندلعت الاحتجاجات على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وما رافقه من اضطرابات واسعة في سوق الصرف، انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، أعلن عن استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وتعيين عبد الناصر همتي خلفاً له، في محاولة لاحتواء التداعيات المالية المتسارعة.

وشهدت عدة مدن إيرانية مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، تخللتها هتافات مناهضة للنظام السياسي القائم، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وفي تطور لافت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، مقطع فيديو على منصة «إكس» دعا فيه الإيرانيين إلى تنفيذ إضراب عام، مشددا على أن هدف الاحتجاجات يجب أن يتجاوز التظاهر، ليصل إلى «السيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية».

رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

