إيران تحذر: إسرائيل والقواعد الأمريكية «أهداف مشروعة»

حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم عسكري على إيران سيقابل برد مباشر يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أنها ستعد «أهدافا مشروعة» في حال اندلاع مواجهة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، تحسبا لاحتمال تدخل أمريكي لدعم احتجاجات تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أواخر ديسمبر 2025.

واندلعت الاحتجاجات على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وما رافقه من اضطرابات واسعة في سوق الصرف، انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، أعلن عن استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وتعيين عبد الناصر همتي خلفاً له، في محاولة لاحتواء التداعيات المالية المتسارعة.

وشهدت عدة مدن إيرانية مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، تخللتها هتافات مناهضة للنظام السياسي القائم، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وفي تطور لافت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، مقطع فيديو على منصة «إكس» دعا فيه الإيرانيين إلى تنفيذ إضراب عام، مشددا على أن هدف الاحتجاجات يجب أن يتجاوز التظاهر، ليصل إلى «السيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية».