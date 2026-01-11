قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
أخبار العالم

المنطقة على حافة الانفجار.. إيران تتوعد وإسرائيل في أعلى درجات التأهب وترامب يلوح بالخيار العسكري

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا غير مسبوق ينذر بمواجهة واسعة، في ظل تهديدات إيرانية مباشرة، وتأهب إسرائيلي شامل، وتلويح أمريكي باستخدام القوة العسكرية ضد طهران.

تهديد إيراني صريح

حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف من أن أي عمل عسكري يستهدف إيران سيقابل برد مباشر، مؤكدا أن إسرائيل وجميع القواعد والمراكز العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة.

وجاء هذا التحذير في رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الحديث عن تدخل عسكري محتمل.

إسرائيل ترفع حالة التأهب

في المقابل، تعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية حضرت مشاورات أمنية رفيعة المستوى.

 ولم تكشف هذه المصادر عن الإجراءات العملية التي يشملها رفع درجة التأهب، إلا أن ذلك يعكس مخاوف جدية من امتداد أي مواجهة إلى الأراضي الإسرائيلية.

ترامب يلوح بالخيار العسكري

من جانبه صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته في الأيام الأخيرة، مهددا بالتدخل العسكري إذا استمرت السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ ديسمبر الماضي.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة"، فيما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأنه يدرس بجدية إصدار أمر بشن ضربات جوية على إيران.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، عرضت على ترامب عدة خيارات عسكرية، من بينها تنفيذ ضربات تستهدف مواقع غير عسكرية داخل طهران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

اتصالات أمريكية إسرائيلية مكثفة

في خضم هذا التصعيد، أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقشا خلاله احتمالات التدخل الأمريكي في إيران.

 وفي مواقف داعمة، أكد روبيو عبر منصة "إكس" دعم بلاده لما وصفه بـ"الشعب الإيراني الشجاع"، فيما قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام إن المساعدة للشعب الإيراني في الطريق.

توتر مفتوح على كل الاحتمالات

ورغم عدم صدور موقف إسرائيلي رسمي يشير إلى نية التدخل المباشر في إيران، إلا أن التوتر لا يزال مرتفعا، خاصة في ظل المخاوف الإسرائيلية المستمرة من البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من مواجهة عسكرية استمرت 12 يومًا بين الطرفين.

وفي تصريح لافت، قال نتنياهو في مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل، مضيفا بشأن الاحتجاجات الداخلية: "علينا أن نرى ما سيحدث داخل إيران".

الشرق الأوسط إيران إسرائيل تأهب إسرائيلي تهديدات إيرانية القوة العسكرية ضد طهران عمل عسكري يستهدف إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

