روسيا تحذر الغرب من تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.. تؤدي لصراع نووي شامل

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى صراع نووي شامل لا يقتصر على نطاق إقليمي.



وأشار بوليانسكي إلى أن أجهزة الاستخبارات الروسية رصدت "خططًا سرية" في لندن وباريس لنقل أسلحة نووية إلى كييف، بما في ذلك مكونات ومعدات وتقنيات نووية، ومن بين الخيارات المطروحة استخدام الرأس الحربي الفرنسي "TN75" لصاروخ الغواصات الباليستي "M51.1".



وأوضح الدبلوماسي الروسي أن منح أوكرانيا القدرة النووية لن يؤدي إلا إلى تصعيد النزاع، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي وانتهاكًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



كما أشار إلى تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، التي أكد فيها أن موسكو قد تضطر لاستخدام أسلحتها النووية إذا أرسلت بريطانيا وفرنسا تكنولوجيا نووية إلى كييف، مع مطالبة مجلس الاتحاد الروسي بفتح تحقيقات عاجلة على الصعيدين الوطني والدولي.