روسيا: إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، يوم الخميس عن إسقاط 6 طائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

إسقاط طائرات مسيرة

وأفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي (Rosaviatsiya) بأن مطارات دوموديدوفو، وجوكوفسكي، وفنوكوفو، وشيريميتيفو تستأنف رحلاتها الجوية، بحسب ما أفاد به موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن قواتها وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح قوات كييف وإصابة جميع الأهداف.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : كما تم استهداف مواقع لتجهيز وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية.