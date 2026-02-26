بدلا من 280.. محافظ بورسعيد بورسعيد يوجه ببيع اللحوم بمنفذ المحافظة بـ250 جنيها

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولته الميدانية، سير العمل داخل منفذ بيع اللحوم التابع للمحافظة، وذلك استمرارا لجهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد حلمي، مدير مديرية التموين ببورسعيد، والاستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والأجهزة التنفيذية المختصة.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمنفذ بيع اللحوم مشروع تربية الماشية التابع للمحافظة

واطلع محافظ بورسعيد علي اللحوم داخل المنفذ للاطمئنان على توافر اللحوم بجودة عاليه ضمن مشروع تربية الماشية الذي تنفذه المحافظة لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وخلال تواجده داخل المنفذ وجه محافظ بورسعيد بالبيع للمواطنين المتواجدين بسعر اقل من أسعار البيع لتصبح 250 جنيها للكيلو بدلا من 280 جنيها و300 جنيه بدلا من 330 جنيها،عرض اليوم فقط مؤكدا على استمرار توفير اللحوم بأسعار مخفضة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية علي بيع السلع واللحوم المدعمة للمواطنين وتكثيف الرقابة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التوازن في الأسواق داخل محافظة بورسعيد.