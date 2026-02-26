الكرملين: التكهن بمرحلة التسوية في أوكرانيا خطأ فادح

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "محاولة تحديد مرحلة التسوية في أوكرانيا أو التكهن بها الآن ستكون أكبر خطأ".

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية قال بيسكوف للصحفيين: ": "الجميع يواصلون عملهم، بمن فيهم المفاوضون الأمريكيون، والجانب الأمريكي، الذي نُعرب له عن امتناننا العميق لاستمرار هذه الجهود".

وكان قد أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.

وفي سياق منفصل .. أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تهتم برد الفعل المثير للجدل من بعض الدول، وبينها الدول الصديقة لموسكو، على مشاركة روسيا في مجلس السلام في غزة.

وأوضح بيسكوف للصحفيين حول إمكانية إدراج قضية مجلس السلام على جدول أعمال اجتماع دولة الاتحاد بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي: "هذا الموضوع ليس على رأس جدول الأعمال. من الطبيعي أن تتاح للرئيسين (بوتين ولوكاشينكو) اليوم فرصة لمناقشة الشؤون الدولية الراهنة، ولا يستبعد أن يناقش هذا الموضوع (مجلس السلام) بطريقة أو بأخرى".

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد لبحث تنفيذ معاهدة الاتحاد للأعوام 2024-2026، وإعداد التوجهات الجديدة حتى عام 2029.