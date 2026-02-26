يارا السكري: شرف كبير تشبيهي بـ زبيدة ثروت وأتمنى تجسيد شخصية فاتن حمامة

قالت الفنانة يارا السكري إن تشبيها بالفنانة زبيدة ثروت شرف كبير، وتتمني تقديم سيرتها الذاتية يومًا ما، وأيضًا تتمني تجسيد شخصية فاتن حمامة، لحبها الشديد لها، وكانت مصدر إلهام وصاحبة مكانة كبيرة، وتميزت بالرقي في أسلوبها وملابسها، ونالت احترام الجميع بثقافتها واجتهادها، لاسيما وأن "السكري" تؤمن بأن الفنان يجب أن يكون له دور إيجابي في المجتمع.

وعن دورها في مسلسل "على كلاى" قالت يارا السكري خلال وجودها ضيفة مع المذيعة إنجى على في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" على إذاعة "نجوم إف إم": «شخصية (روح) قريبة جدًا مني، خاصة في علاقتها بالأطفال، فأنا أحب أطفال عائلتي، وأستمتع بالرسم واللعب معهم وقضاء الوقت بصحبتهم. لم أشعر بالخوف من المنافسة داخل العمل، فالمسلسل مليء بالأحداث، والجمهور سيشاهد جانبًا مختلفًا من أحمد العوضي لم يتوقعه من قبل، فهو فنان لا يعرف الأنانية في العمل».

وتابعت: «روح تشبه فتيات كثيرات في البيوت المصرية، البنت المكافحة العصامية، أكثر تعليق يؤثر فيّ عندما يقول لي أحدهم إن والدته بكت بسبب الشخصية ويدعون لها، لأن ذلك يعني أن الجمهور يعيش أزمتها وكأنها فرد من عائلته، أكثر ما أحبه في (روح) هو حنيتها».

مسلسل علي كلاي

,يعرض مسلسل علي كلاي الحلقة على قناة DMC الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة في 6:30 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعرض على DMC دراما الساعة 6 مساءً مع إعادات في 1:30 صباحًا و11:30 صباحًا، وكذلك عبر منصة Watch it الرقمية الساعة 6 مساءً.

,يدور مسلسل على كلاي في إطار اجتماعي شعبي مشوق، ويروي قصة «علي»، الملاكم السابق الذي يعيش في حي حلوان الشعبي ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى إدارته لدار أيتام، ما يعكس الجانب الإنساني لشخصيته تتغير حياة علي رأسًا على عقب عندما تتشابك علاقاته العاطفية والاجتماعية مع صراعات العمل والماضي والخصومات القديمة، ليجد نفسه يواجه تحديات أكبر خارج الحلبة، مما يجعل على كلاي أكثر من مجرد مسلسل أكشن، إذ يمزج بين الدراما الإنسانية والأكشن والتوتر النفسي بين الشخصيات، وهو ما جعل على كلاي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة منذ عرضه ويستمر في جذب اهتمام الجمهور مع كل حلقة جديدة.

أبطال مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" يشارك في البطولة، أحمد العوضي، و درة، وعصام السقا، وطارق الدسوقي، و محمود البزاوي، ويارا السكري، و المطربة رحمة محسن، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.