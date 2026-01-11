الجيش الإسرائيلي يهاجم مسجداً وسط قطاع غزة

كشفت تقارير فلسطينية، تعرض مسجد "أبو مدين"، الواقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة، "لهجوم بالمدفعية ونيران مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و412 شهيدا، و171 ألفا و314 مصابا، منذ أكتوبر 2023.



و في وقت سابق، أفادت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء، و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة

قال كريم كمال مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن الفوج الثاني من القافلة رقم 13 بدأ التحرك باتجاه الأراضي الفلسطينية، بإشراف وتنظيم الهلال الأحمر المصري، ضمن الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه القافلة تحمل نحو 5300 طن من المساعدات المتنوعة، في إطار التحرك المصري المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.



