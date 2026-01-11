قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تواصل دعم غزة.. 5 آلاف طن مساعدات إغاثية وإنسانية في طريقها لنجدة الأهالي

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تواصل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تحركت شاحنات الإغاثة تحديدًا عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، متجهة من الأراضي المصرية إلى داخل القطاع.
 

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تندرج ضمن القافلة رقم 13 من سلسلة قوافل زاد العزة التي ينظمها ويشرف على تجهيزها الهلال الأحمر المصري منذ السابع والعشرين من يوليو الماضي.

وأضاف قاسم أن القافلة الحالية تحمل أكثر من 5300 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، شملت ما يزيد على 3000 طن من المواد الغذائية والسلال التموينية وأجولة الطحين، إلى جانب أكثر من 1000 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، كما تضمنت القافلة ما يزيد على 1400 طن من المواد البترولية المختلفة، من سولار وغاز طبيعي وبنزين، وهي مواد حيوية لتشغيل ما تبقى من المستشفيات والمرافق الحيوية التي لا تزال تعمل داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن القافلة ضمت أيضًا كميات كبيرة من مواد الإيواء، مثل الخيام والملابس الشتوية والأغطية والمراتب، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، خاصة بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لمنخفض جوي وأمطار غزيرة أدت إلى تشريد آلاف العائلات.

قطاع غزة غزة معبر رفح الهلال الأحمر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

خضروات ارشيفيه

أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد