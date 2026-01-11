مصر تواصل دعم غزة.. 5 آلاف طن مساعدات إغاثية وإنسانية في طريقها لنجدة الأهالي

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تواصل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تحركت شاحنات الإغاثة تحديدًا عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، متجهة من الأراضي المصرية إلى داخل القطاع.



وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تندرج ضمن القافلة رقم 13 من سلسلة قوافل زاد العزة التي ينظمها ويشرف على تجهيزها الهلال الأحمر المصري منذ السابع والعشرين من يوليو الماضي.

وأضاف قاسم أن القافلة الحالية تحمل أكثر من 5300 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، شملت ما يزيد على 3000 طن من المواد الغذائية والسلال التموينية وأجولة الطحين، إلى جانب أكثر من 1000 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، كما تضمنت القافلة ما يزيد على 1400 طن من المواد البترولية المختلفة، من سولار وغاز طبيعي وبنزين، وهي مواد حيوية لتشغيل ما تبقى من المستشفيات والمرافق الحيوية التي لا تزال تعمل داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن القافلة ضمت أيضًا كميات كبيرة من مواد الإيواء، مثل الخيام والملابس الشتوية والأغطية والمراتب، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، خاصة بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لمنخفض جوي وأمطار غزيرة أدت إلى تشريد آلاف العائلات.