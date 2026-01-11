قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عدوان من غزة بسجون الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عدوان من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عدوان من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم /الأحد/، استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عبد الهادي عدوان (67 عاماً) من قطاع غزة، علما أن عائلته كانت قد تلقت سابقًا ردًا آخر بشأن استشهاده.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه بحسب الرد الأخير، الذي تلقته المؤسستان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق بيان صادر عنهما، فإن الشهيد عدوان توفي بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، دون تفاصيل أخرى

 
وأوضحت الهيئة والنادي أن الشهيد عدوان اعتُقل عند الحاجز العسكري المسمّى حاجز "الإدارة المدنية" في 12 نوفمبر 2024، وهو واحد من بين أكثر من 100 أسير ومعتقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات 87 شهيدا، منهم جراء جرائم التعذيب واسعة النطاق والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.


وأشارتا إلى أنه لايزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن جرى إعدامهم ميدانيًا، إذ شكّلت صور جثامين المعتقلين التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المعتقلين.


ومع استشهاد المعتقل حمزة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المعلَن عن هوياتهم فقط بعد جريمة الإبادة الجماعية إلى 87 شهيدًا، من بينهم 51 معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى 324 شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات.


وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حمزة، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق المعتقلين والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الاستثناء من المساءلة والمحاسبة التي تم منحها لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة.


ووفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى يناير الجاري، بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، من بينهم 3385 معتقلًا إداريًا، و1237 تم تصنيفهم على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، ما يعني أن الغالبية الساحقة من المعتقلين محتجزون دون تهم ودون محاكمات.


وفي سياق الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صحفيا، فيما أصابت عددا من المواطنين بالاختناق، خلال قمع وقفة سلمية منددة بالتوسع الاستعماري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.


وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي ياسر جرادات أثناء تغطيته للوقفة، واستهدفت المشاركين بالغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.


وفي أريحا، أجبر مستوطنون 33 عائلة فلسطينية على الرحيل من تجمع شلال العوجا البدوي شمال المدينة، ليرتفع بذلك مجموع العائلات التي رحلت قسرا عن التجمع إلى 79 عائلة.


وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن سلسلة من المضايقات والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين أدّت إلى رحيل العائلات، مشيرة إلى أن العائلات التي تم تهجيرها اليوم تتوزع بين 20 عائلة من عرب الرشايدة من يطا، و13 عائلة عرب الغوانمة، موضحة أن رحيل العائلات اليوم يأتي بعد رحيل 20 عائلة من المزارعين من يطا السبت الماضي، ورحيل 26 عائلة من الكعابنة يوم الخميس الماضي، نتيجة الاعتداءات المتكررة على مدى الأسابيع الماضية.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل حمزة عبدالله عبد الهادي عدوان قطاع غزة وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

أليو ديانج

وصول المفاوضات بين الأهلي وأليو ديانج إلى طريق مسدود

بتروجيت

تشكيل بتروجيت لمواجهة مودرن سبورت في كاس عاصمة مصر

آرسنال

بداية مشتعلة.. آرسنال يتعادل أمام بورتسموث بالنيران الصديقة بكأس إنجلترا

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد