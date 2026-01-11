قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية

قطاع غزة
قطاع غزة
محمود محسن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و412 شهيدا، و171 ألفا و314 مصابا، منذ أكتوبر 2023.


وأفادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء، و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة

قال كريم كمال مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن الفوج الثاني من القافلة رقم 13 بدأ التحرك باتجاه الأراضي الفلسطينية، بإشراف وتنظيم الهلال الأحمر المصري، ضمن الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه القافلة تحمل نحو 5300 طن من المساعدات المتنوعة، في إطار التحرك المصري المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف كمال أن المساعدات تنوعت لتشمل 2950 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب أكثر من 1000 طن من مستلزمات الإغاثة مثل الأغطية والبطاطين والخيام، كما تضمنت القافلة أكثر من 1375 طنًا من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمخابز وتوفير الإنارة للمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع أيضًا بإمدادات شتوية شملت نحو 18 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 8 آلاف مرتبة وآلاف الخيام، بالتوازي مع استمرار جهود اللجنة المصرية الدولية الدائمة في تقديم الدعم الغذائي والطبي ومساعدة النازحين على إزالة آثار المنخفض الجوي الأخير.

شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت شرق خان يونس.. تفاصيل

قال بشير جبر ، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن مستشفيات قطاع غزة تواصل استقبال أعداد من الشهداء والجرحى جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع استقبل شهيدين وعددًا من المصابين، إثر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية لمواطنين في المنطقة الشرقية من المدينة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف جبر أن المناطق الغربية لمدينة خان يونس، ولا سيما منطقة المواصي، تتعرض لقصف مدفعي كثيف ومتواصل من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من المنطقة، رغم اكتظاظها بخيام النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها منذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا القصف يثير حالة من الهلع في صفوف المدنيين، في ظل غياب أي مناطق آمنة.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مدينة دير البلح، خاصة مناطقها الشرقية والجنوبية الشرقية، تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي متواصل، ترافق مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا استمرار القصف على مخيم البريج شمال شرقي المحافظة الوسطى، بمشاركة الطائرات المروحية، إلى جانب قصف الأحياء الشرقية لمدينة غزة، حيث استشهد مواطن في حي الزيتون، ونُقل جثمانه إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

الاحتلال الإسرائيلي الركام قطاع غزة معبر رفح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد