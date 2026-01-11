تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و412 شهيدا، و171 ألفا و314 مصابا، منذ أكتوبر 2023.



وأفادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء، و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة

قال كريم كمال مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن الفوج الثاني من القافلة رقم 13 بدأ التحرك باتجاه الأراضي الفلسطينية، بإشراف وتنظيم الهلال الأحمر المصري، ضمن الجهود المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه القافلة تحمل نحو 5300 طن من المساعدات المتنوعة، في إطار التحرك المصري المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف كمال أن المساعدات تنوعت لتشمل 2950 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب أكثر من 1000 طن من مستلزمات الإغاثة مثل الأغطية والبطاطين والخيام، كما تضمنت القافلة أكثر من 1375 طنًا من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمخابز وتوفير الإنارة للمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع أيضًا بإمدادات شتوية شملت نحو 18 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 8 آلاف مرتبة وآلاف الخيام، بالتوازي مع استمرار جهود اللجنة المصرية الدولية الدائمة في تقديم الدعم الغذائي والطبي ومساعدة النازحين على إزالة آثار المنخفض الجوي الأخير.

شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت شرق خان يونس.. تفاصيل

قال بشير جبر ، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن مستشفيات قطاع غزة تواصل استقبال أعداد من الشهداء والجرحى جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع استقبل شهيدين وعددًا من المصابين، إثر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية لمواطنين في المنطقة الشرقية من المدينة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف جبر أن المناطق الغربية لمدينة خان يونس، ولا سيما منطقة المواصي، تتعرض لقصف مدفعي كثيف ومتواصل من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من المنطقة، رغم اكتظاظها بخيام النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها منذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا القصف يثير حالة من الهلع في صفوف المدنيين، في ظل غياب أي مناطق آمنة.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مدينة دير البلح، خاصة مناطقها الشرقية والجنوبية الشرقية، تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي متواصل، ترافق مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا استمرار القصف على مخيم البريج شمال شرقي المحافظة الوسطى، بمشاركة الطائرات المروحية، إلى جانب قصف الأحياء الشرقية لمدينة غزة، حيث استشهد مواطن في حي الزيتون، ونُقل جثمانه إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.