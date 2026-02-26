بـ جلباب وعباءة.. مدير إدارة تموين بكفر الشيخ يتخفى في زي مسن| إيه الحكاية؟

تخفى مدير إدارة تموين الرياض بكفر الشيخ، في زي رجل مسن يرتدي جلبابًا أبيض وعباءة تخفي ملامح وجهه لضبط مخالفات أحد المخابز البلدية، وفقًا لما تداول على السوشيال ميديا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الواقعة على نطاق واسع، وانقسمت الآراء إلى قسمين وسط حالة من الجدل من هم مؤيدون لذلك، ومن رأوا أن هذا مجرد شو إعلامي -على حد وصف البعض.

ولم تصدر مديرية التموين بكفر الشيخ، أي بيانات إعلامية بخصوص هذه الواقعة، سوى أنها قامت بحملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفات بالمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت هذه المخالفات عن ضبط 88 مخالفة تموينية بمختلف مخابز مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منها 40 مخالفة فقط نقص الوزن.