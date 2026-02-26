قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بـ جلباب وعباءة.. مدير إدارة تموين بكفر الشيخ يتخفى في زي مسن| إيه الحكاية؟

مدير تموين الرياض بكفر الشيخ
مدير تموين الرياض بكفر الشيخ
محمود زيدان

تخفى مدير إدارة تموين الرياض بكفر الشيخ، في زي رجل مسن يرتدي جلبابًا أبيض وعباءة تخفي ملامح وجهه لضبط مخالفات أحد المخابز  البلدية، وفقًا لما تداول على السوشيال ميديا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الواقعة على نطاق واسع، وانقسمت الآراء إلى قسمين وسط حالة من الجدل من هم مؤيدون لذلك، ومن رأوا أن هذا مجرد شو إعلامي -على حد وصف البعض.

ولم تصدر مديرية التموين بكفر الشيخ، أي بيانات إعلامية بخصوص هذه الواقعة، سوى أنها قامت بحملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفات بالمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت هذه المخالفات عن ضبط 88 مخالفة تموينية بمختلف مخابز مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منها 40 مخالفة فقط نقص الوزن.

كفر الشيخ مخبز مخابز تموين كفر الشيخ أخبار التموين

