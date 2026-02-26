مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز ووسام أبو علي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن إمكانية نادي بيراميدز، التعاقد مع وسام أبو علي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة مسئولو النادي السماوي، في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك" بسم الله الرحمن الرحيم وسام أبو علي مش رايح بيراميدز"

ويبحث مسئولو نادي بيراميدز في الوقت الحالي، عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لدعم نواقص الفريق في أكثر من مركز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض مباراة ودية مساء أمس الأول، الثلاثاء، مع فريق الشباب مواليد 2005، في إطار الاستعداد لمباراة زد، التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة بالدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون رد سجله مروان عثمان، في المباراة التي أقيمت مؤخرا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.