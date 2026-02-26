قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترخيص المحلات 2026.. رخصة محلك مع نصف الرسوم قبل 14 يونيو
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز ووسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن إمكانية نادي بيراميدز، التعاقد مع وسام أبو علي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة مسئولو النادي السماوي، في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك" بسم الله الرحمن الرحيم وسام أبو علي مش رايح بيراميدز"

ويبحث مسئولو نادي بيراميدز في الوقت الحالي، عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لدعم نواقص الفريق في أكثر من مركز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض مباراة ودية مساء أمس الأول، الثلاثاء، مع فريق الشباب مواليد 2005، في إطار الاستعداد لمباراة زد، التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة  بالدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

وحقق الأهلي الفوز على  سموحة بهدف دون رد سجله مروان عثمان، في المباراة التي أقيمت مؤخرا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

مباراة الأهلي وسموحة مهيب عبدالهادي بيراميدز وسام أبو علي الأهلي سموحة

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

