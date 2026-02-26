مديرية أوقاف الوادي الجديد تطلق سباق التميز لاختيار أفضل مقرأة قرآنية

أعلن فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، عن إطلاق مسابقة كبرى لاختيار "أفضل مقرأة قرآنية" على مستوى مساجد المحافظة، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف للنهوض بالمقارئ الرسمية والارتقاء بالأداء القرآني داخل بيوت الله.

وأكد مدير المديرية أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز روح التنافس المحمود بين الأئمة وأعضاء المقارئ، بما يسهم في تجويد التلاوة، وترسيخ الالتزام بالضوابط المنهجية المعتمدة، وإبراز النماذج المتميزة في خدمة كتاب الله عز وجل. مشيرًا إلى أن التكريم سيكون تكريمًا خاصًّا يليق بحملة القرآن، حيث سيتفضل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتكريم المقرأة الفائزة تقديرًا لجهودها وتميزها.

وأوضح فضيلته أن لجان التقييم ستعمل وفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، من أبرزها:

الإتقان والأداء: جودة التلاوة، وضبط أحكام التجويد، وسلامة المخارج.

الانضباط والانتظام: مدى التزام أعضاء المقرأة بالمواعيد ونسبة الحضور.

الإقبال والتفاعل: حجم المشاركة من رواد المسجد وتأثير المقرأة في المجتمع المحيط.

الأثر الدعوي: دور المقرأة في نشر ثقافة التلاوة الصحيحة وترسيخ القيم القرآنية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الهدف من المسابقة يتجاوز حدود المنافسة، ليكون خطوة عملية نحو تحويل مساجد الوادي الجديد إلى منارات إشعاع قرآني، تسهم في بناء وعي رشيد، وتحصين النشء والشباب بالعلم الصحيح والفهم المستنير.

وتأتي هذه المسابقة تجسيدًا للرؤية المتجددة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في دعم الكوادر القرآنية بالمحافظات، وتفعيل دور المقارئ الرسمية، بما يسهم في إعداد جيل متقن لكتاب الله، معتز بدينه، واعٍ برسالته.