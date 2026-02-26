درة تطلب الطلاق من العوضي.. الحلقة التاسعة من مسلسل علي كلاي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "علي كلاي" تصاعدًا دراميًا لافتًا في مسار الأحداث، حيث دخلت الشخصيات الرئيسية في صراعات عاطفية معقدة قلبت الموازين.

ففي تطور مفاجئ، يُقدم أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية "علي كلاي"، على تطليق زوجته "ميادة" التي تؤدي دورها درة، للمرة الثانية، وذلك بعد مشادة كلامية حادة بينهما. وتتصاعد حدة الخلاف بعدما توجه ميادة كلمات قاسية لزوجها، ما يدفعه لصفعها، لتنتهي المواجهة بقرار الطلاق.

ولا تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ يتوجه "علي كلاي" إلى منزل "كاميليا" التي تقدم شخصيتها رحمة محسن، ليصارحها بحقيقة مشاعره، مؤكدًا أنه لم يعدها بشيء وأنه لا يكن لها الحب، مشددًا على أن قلبه مع "روح" التي تلعب دورها يارا السكري، وأنه ينوي الزواج منها، الأمر الذي يوقع كاميليا في صدمة شديدة، فتتوسل إليه ألا يتركها.

وفي سياق متصل، تتفاجأ "روح" بوجود علي كلاي في المنزل، لتعيش حالة من الارتباك بعدما كانت تعتقد بوجود علاقة عاطفية بينه وبين كاميليا. ويحاول علي توضيح الموقف، إلا أنها تطلب منه الابتعاد عنها، لتزداد الأمور تعقيدًا.

يُذكر أن مسلسل "علي كلاي" يضم نخبة من النجوم، أبرزهم درة، أحمد العوضي، يارا السكري، عمر رزيق، ومن إخراج محمد عبدالسلام، ويواصل العمل جذب الأنظار مع كل حلقة جديدة.